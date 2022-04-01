Selina帶男友去見張惠妹？長相被公開「反應曝光」
Selina（任家萱）上月初大方認愛小7歲徐姓圈外男友，她曾開玩笑表示，主演電影《頭七》若票房破億「就公開男友照片」，豈料卻搶先被黃子佼「不小心」曝光，Selina今（1日）跟吳以涵出席活動，透露男友很淡定「心臟感覺滿大顆的」。Ella昨也爆料Selina跟男友吃飯「也要十指緊扣」，她無奈回：「陳嘉樺嘴巴很大！」
黃子佼日前在寒舍艾美酒店慶祝50大壽，擺宴邀集80位至親好友同樂，Selina帶著男友出席，黃子佼31日晚在臉書上傳慶生現場照，其中一張疑似要拍綜藝教母張小燕、孟耿如等賓客，坐在後方的Selina和徐姓男友剛好也入鏡，雖然照片沒對焦，仍可依稀看見徐男戴眼鏡，頂著一頭厚瀏海，長相斯文又帶點稚氣。
Selina今對此回應，黃子佼一直跟她致歉，「我說不會啦，只能說就是記者眼睛太尖，已經這麼糊了，你們是名偵探！」她也表示佼哥很貼心，會把與男友的合照另外傳，「他有跟賓客介紹他，還說請大家保護他，我覺得佼哥以主人這樣對待賓客，我已經很感謝」。Selina還透露，大家都找黃子佼問她男友問題，不問孟耿如送什麼，「換我跟他道歉」。
問及男友長相被曝光後反應如何？Selina說：「他自己算是滿淡定的，心臟感覺滿大顆的，他畢竟有自己的生活工作，不想要他被影響，他如果想紅，看要不要簽進任真美好。」笑說會比照新人合約抽他7成。此外，Selina這幾天會抽空去看張惠妹台北小巨蛋演唱會，但否認是跟男友，也不會跟Ella、Hebe，坦言大家太忙，時間湊不起來。