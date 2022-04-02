高鐵「暗黑規矩」不懂吃虧了！苦主犯錯全心碎：學到教訓

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但尷尬的是，當他回到高鐵月台時，列車卻在他眼前關了門，「時鐘6:58剛跳6:59的時候我重新踏上了月台（眼前的高鐵時鐘），卻看見車門BBB的關上，然後又過了一分鐘，列車出發」。發生這樣的慘劇，讓他崩潰認錯「我錯了！我不該最後一分鐘才踏上月台」，更無奈強調「學到教訓了，我以後不當最後一分鐘的乘客啦」。
貼文一出，隨即引來不少網友傻眼留言，「世界上最遙遠的距離莫過於車子在你眼前，卻上不了」、「慘烈，台鐵要是好好學學這個關門法，也不會一直再誤點了」、「每次搭高鐵，我提早二十分鐘到，上個廁所就差不多時間了。便當提早買，買了便當再買票。」、「高鐵的時間，寫的都是列車開走的時間，不是到站的時間XDXD」、「你已獲得『看著列車離開』的成就，解鎖完成！」
甚至有網友分享類似經歷，直言「有一次我也壓線，跳上直達台中～心裡滿滿的『X』，怎麼會有直達車到台中，桃園不停的啦」、「看來我運氣不錯，上次最後一分鐘衝下月台居然讓我趕上了」；也有行家分享解決辦法，「如果不趕時間，當天對號座的車票是可以任意搭乘當天任何一班的自由座喔！只是進出站時可能要請工作人員幫忙開個門這樣」。（編輯：陳雅雲）