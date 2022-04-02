吃石二鍋下秒「發生悲劇」崩潰了！全場抖爆：每次都這樣
台灣人一年四季都愛吃鍋，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋或麻辣鍋等，都有各自的擁護者；不過，就有一名男網友表示自己日前吃石二鍋時「發生悲劇」，貼文一出，立刻釣出不少苦主回應「我也遇過」、「每次都這樣」。
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「被石二鍋冰沙口X」為題發文，表示飯後滑著手機坐躺在椅子上享用冰沙，喝著喝著吸不到就將杯子拿成斜一點點的角度，豈料下一秒杯子內的冰沙「就像土石流一樣，瞬間滑下來，衝進口腔還淹出來」，讓原PO當下秒崩潰「有人也遇過同樣的事嗎？順便說一下，我有敏感性牙齒，QQ」。
貼文一出，掀起熱議，「笑死，也太慘」、「但還是好喝」、「每次去都裝了一杯冰沙，到我吃完離開，那杯還沒辦法完全融成可以喝的狀態」、「害我想去吃火鍋了」、「石二鍋必經過程」、「一半冰沙一半黑豆茶，好喝又不會被洗臉」。
其中，也有不少苦主回應，「上次被冰沙洗臉」、「+1，尤其是剩一點把它喝完，準備要走的時候」、「尤其是把水分都喝光只剩冰的時候就會直接被洗臉」、「之前跟曖昧對象去吃，結果也是被冰沙洗臉，形象全無」、「我每次都這樣……但還是好好喝」、「我也會 …但真的是好好喝，被火鍋耽誤的冰沙」。
還有網友分享解決方法，「我都會拿一個小湯匙」、「每次都：好讚我再喝多一點 (拿起杯子喝) ，冰沙都不留情面的直接衝進鼻子還從嘴巴左右流下來，後來都用小湯匙了」、「我們家都自己帶吸管去」。（編輯：郭佩蓉）