哪個高鐵站停電最恐怖？眾怕爆喊「這裡」：全台交通癱瘓
高鐵公司昨（1）日下午發生重大意外，高鐵左營路段因為高雄楠梓區屏山巷東南水泥工程施作不慎，造成台電輸電線路斷線墜落於高鐵主線，導致高鐵行駛大亂，更影響許多急著返鄉的民眾，使車站、大廳都塞滿人潮；對此，就有網友好奇「哪一個高鐵站停電會造成全台癱瘓」，貼文一出，網友全喊「這裡」，直呼「會完蛋」。
該名網友在PTT以「哪個高鐵站停電會全臺癱瘓？」為題發文，表示看到昨天高鐵發生的突發事件，讓他覺得若下一次若換成「高鐵台中站」停電，會使全台交通大亂，「台灣第三大城市，北望台北與新竹，南接台南與高雄，如果這次停電在臺中，是不是直接全台癱瘓」？
貼文一出，「台中」受到最多網友提及，「台中，南北接駁一定大亂」、「台中站掛掉就完了」、「台中掛掉直接不用玩」、「台中斷了，殘廢一半」、「一定是台中」、「當然是在中間的台中」；不過也有網友表示，「台北阿」、「還有行駛，台北—苗栗、彰化—左營啦」。
據了解，台灣高鐵指出，昨日下午15時39分在左營路段發生供電異常，經查是鄰近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。受此事件影響，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁，高鐵公司已成立緊急應變中心應處。
而原依《旅客運送契約》規定，旅客若有搭乘接駁車者，不適用台南至左營區間延遲退費規定。然考量此事件造成旅客之影響，高鐵公司宣布，旅客若搭乘台南至左營區間接駁車者，仍可於一年內辦理退票。（編輯：郭佩蓉）