離職被主管嗆「相遇得到」！他機智回1句完勝 贏得尊重
台灣人的職場生涯中，很少會在出社會後立刻找到能工作一輩子的公司，多是不停跳槽，嘗試不同公司的文化及待遇，可就有位民眾在離職前，竟被主管嗆「這圈子很小，我們以後還遇得到」，令她相當傻眼，發上網路後才得知，原來有許多網友也經歷過相同的是，而其中一位遇到該情況時靜靜回覆了一句話，讓老闆默默安靜下來，令許多人讚賞不已。
原PO於Dcard中發文，表示自己考慮是否離職已半個月，最後因職場文化實在太緊迫，身心疲憊而向公司提出申請，主管知道後，用相當凶悍的態度要求原PO留下，原PO回覆「依據法規，我大概是XX天告知就好」，主管聽到法規後並未罷休，反而用台語嗆到「這圈子很小，咱相遇得到」，雖最後成功離職，但這經歷仍讓原PO心生恐懼，直呼「真是職場奇遇記 ，遇到爛主管不知道能不能提告？」
文章發出後，引來許多有相似經驗的網友留言「我前主管也這樣說欸！怎麼垃圾主管這麼多」、「我是拒絕offer被嗆這句，超問號」、「之後遇到，誰面試誰還不知道，老人很難離開的啦，他只是想要爽一下嘴皮而已，坦白說可以直接提告了，這年頭上班都要帶錄音筆好嗎？社會很危險的」、「圈子很小，但是他還沒這麼大尾」。
一位網友則提供同事的超狂經驗，當時這位同事提離職時也被老闆嗆了一句「以後還遇得到」，豈料他不僅不害怕，還淡淡地反問「遇到然後呢？」，老闆見之完全不退讓，自己也理虧，態度便立刻轉變，好聲好氣的回覆「遇到可以打招呼」。
原PO看完上則留言後表示，自己的主管也在最後一改以往的凶狠態度「對啊，他後來變ㄙㄨㄥˊ，竟然塞禮物給我，謝謝我的付出。 到底？」 （編輯：李惠婷）