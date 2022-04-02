愚人節最夯整人手法！「4個字」讓全場崩潰：每次都變騙
昨（1）日是愚人節，無論在網路上的社群媒體，或是日常生活中與他人的互動中，處處都充斥著各式各樣的玩笑，其中在社群媒體的一個老梗，網友們更是玩不膩，知名醫師陳志金也在臉書分享這個整人方式，不少人馬上被騙，直呼「被耍超多次」。
Icu醫師陳志金在愚人節當天，透過臉書粉專發文，貼文首句就寫道「本日最轟動！」並接著表示「韓星千頌依，雙喜臨門...」隨後就沒有任何內容了，但許多網友被標題吸引後，為了一虧真相，都下意識點擊下方的「顯示更多」，結果怎麼點都點不開，才知道自己上當了。
貼文一出，不少網友秒被騙，甚至點了好幾下，留言區傳出一片災情，「不爭氣的按了3下」、「.我一直試圖去按，不知道被騙幾篇貼文了」、「螢幕按破了！賠錢」、「我還以為螢幕壞了」、「哈哈被騙了，想說又是一篇溫暖長文」、「就算再怎麼正直的醫生，在4月1日還是會騙人哈哈」。
在首篇貼文後沒多久，陳志金又發文說道「今天是愚人節，一定有很多人想要捉弄你，要如何提防在臉書被捉弄呢？在這裡整理了兩大絕招和你分享⋯⋯顯示更多」，想不到又有一票網友再度被整，瘋狂按下顯示更多，眾人紛紛大嘆「自己太年輕了」、「今天要被騙到底了」。（編輯：張志浩）