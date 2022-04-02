高鐵意外斷電！列車「出奇招」反應 內行眼睛全亮：賺到
高鐵公司昨（1）日下午發生重大意外，高鐵左營路段因為高雄楠梓區屏山巷東南水泥工程施作不慎，造成台電輸電線路斷線墜落於高鐵主線，導致高鐵行駛大亂，更影響許多急著返鄉的民眾，不過有網友分享，高鐵為了緊急應變狀況，從台南北上的列車，竟然直接「倒著開」，貼文引發熱議。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享一段影片，片中他坐在行駛中的高鐵上，不過有別於正常強況，這班高鐵的座位並沒有隨著行駛方向倒轉，而是讓乘客的正面與行使方向相反，另原PO驚呼「不知道大家有沒有搭乘過倒著跑的高鐵」？
貼文曝光後，網友紛紛留言「是行車調度，高鐵整備來不及翻轉座椅，突發的異常狀況」、「原本要到左營的那班因事故只到台南，那班直接變成給台南要北上的人，來不及轉方向就出發了」、「其實是個蠻特別的體驗，辛苦工作人員了」、「能平安盡快到家就是好事」、「曾經搭過一次末班車，也是這樣開」。
此外，也有內行網友留言回覆「國外有些高鐵確位置確實是這樣設置，就是讓乘客能更舒服的欣賞外面景色」、「順向座位時，景物由遠拉進，反向時則由近慢慢拉遠，視覺感受有差，有機會可以體驗」、「這樣就不會錯過風景了，賺到」。（編輯：張志浩）