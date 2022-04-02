超準心理測驗！選一張睡姿照片　秒看出你的「真實性格」

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Ｂ、朝左測睡
Ｃ、朝右側睡
Ｄ、趴睡
-選好看答案-
答案Ａ、仰躺
你總是給人活潑樂觀的形象，且膽大好奇，跟誰都聊的來，好像很有自信。但其實內心深處，悄悄住著一位渴望得到摸頭的缺愛孩子，很需要被人誇獎，如果你的努力與成果被人敷衍帶過，你就會開始懷疑是不是自己不夠好，才沒有得到別人的讚美。你的領地意識也很強，還有點護食，很不喜歡別人未經你同意就擅自動用你的東西，甚至只要別人稍微越過界，你就會渾身不對勁。你也很講義氣，不怕對朋友付出，是朋友可以全力以赴，但只要是討厭的人，你理都不想理。問問看朋友丶閨蜜怎麽睡吧！如果他入睡時的睡姿與你醒來時的睡姿一樣，代表你們下輩子還是好朋友喔。
答案Ｂ、朝左側睡
你幽默健談，腦筋動得飛快，同樣一件事，你就是可以講得比別人好笑好幾倍；但只要與人起爭執，你的嘴巴與腦袋就像凍住般，完全說不出理由來反駁人，等到事後才懊惱，捶胸頓足的恨自己剛剛沒有發揮好。你很懂得享受生活，喜歡把自己打扮得漂漂亮亮，還有點收集癖，同樣屬性的東西，你不珍藏個四、五個就覺得強迫症要犯。而看似在群體中也如魚得水的你，其實很享受獨處的時光，在外頭笑鬧夠了，回到家關上房門，你才能真正展露自我，盡情沈浸在你各種稀奇古怪的樂趣。問問看朋友丶閨蜜怎麽睡吧！如果他入睡時的睡姿與你醒來時的睡姿一樣，代表你們下輩子還是好朋友喔。
答案Ｃ、朝右側睡
你的個性理性認真，很有自己的判斷力，不會因他人的想法而隨波逐流，這樣的你，其實很具備領導特質。你有很強烈的鍵盤型人格特質，網聊時總可以嘻嘻哈哈聊好久，但只要真人一遇見就下意識面癱，搜腸刮肚也蹦不出一個字。如此性冷淡風的你，其實很受不了肉麻，很多話你覺得放在心裡就好，那種需要掏心掏肺的時刻，總是能讓你尷尬的手腳蜷縮。而真實的你，自尊心也非常高，很不喜歡輸的感覺，一旦贏不過別人，你就會灰心喪志好幾天。問問看朋友丶閨蜜怎麽睡吧！如果他入睡時的睡姿與你醒來時的睡姿一樣，代表你們下輩子還是好朋友喔。
答案Ｄ、趴睡
你心軟善良、很體貼人，對別人的要求總是不懂的拒絕，在群體中總是配合度最高的那一位，很容易討得長輩的疼惜。你的心思細膩敏感，還喜歡胡思亂想，明明20分鐘的微電影，你就是可以憑自己的想像演個7、80集才全劇終。而其實懂事的人，總是受傷最重的那一個，你安安靜靜的做自己的事，期許能被人看到你的認真與負責，等到最後才發現會吵的人才有糖吃，看著身旁的人侃侃而談他的奉獻與功勞，你也很想試著說出自己的努力，但卻總是開不了口。問問看朋友丶閨蜜怎麽睡吧！如果他入睡時的睡姿與你醒來時的睡姿一樣，代表你們下輩子還是好朋友喔。（編輯：郭佩蓉）
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