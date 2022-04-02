東南水泥包商等四人公共危險罪送辦 陳其邁：屬重大違規
東南水泥廠包商炯德營造公司昨（1）日進行水泥高塔拆除工程，因作業不慎，導致水泥高塔倒塌壓倒高壓電塔，雙鐵停駛交通運輸系統受影響，今日工程包商現場負責人、現場工安負責人、吊車司機，以及東南水泥廠工安負責人四人被依公共危險罪送辦，高雄市長陳其邁說，沒有按照核准的施工計畫施工，是屬於重大的違規，造成民眾的不便跟損失，市政府絕對會告到底求償到底。
東南水泥委外包商炯德營造公司進行拆除水泥塔作業時，怪手施工操作不慎，致水泥高塔倒塌並撞擊一旁之高壓電塔，造成高鐵、台鐵運輸中斷，高雄市警局局長黃明昭隨即指示楠梓分局主動報請橋頭地檢署指揮偵辦，楠梓分局通知炯德營造公司王姓現場工安負責人、林姓現場負責人、曾姓吊車司機，及東南水泥廠曾姓工安負責人等4人到案說明，並於本（2）日上午會同工務局人員返回事故現場勘查後，由楠梓警分局釐清事故原因及責任並製作警詢筆錄，依刑法公共危險罪移請橋檢偵辦。
高雄市長陳其邁說，市府包括工務局、環保局以及勞工局等都處以最高罰，另外對於業者也處以停業的處分並移送法辦，今天早上由秘書長率隊針對東南水泥跟炯德營造進行專案稽查，認為東南水泥跟營造商非常不應該，現場並沒有按照核准的施工計畫施工，是屬於重大的違規，所以除了對於相關的廠商處以停業，涉及到公共危險部分就移送法辦，造成民眾的不便跟損失，市政府絕對會告到底求償到底。