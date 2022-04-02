老闆狂請飲料？女爽喝3個月 眾見「真相」急喊：快還錢
在職場上，除了個人能力的展現外，和公司其餘同事的相處與搭配，更是工作成效能否提升的關鍵，因此無論主管或同事，有時也會透過請客增進關係，不過有網友卻分享，自己每天上班都有免費飲料喝，原本以為都是老闆請的，真相曝光後才知道自己搞錯了，眾人看完也紛紛勸他要快還錢。
一名女網友在Dcard發文表示，每天上班時， 中午某個男同事都會來詢問要不要訂飲料， 由於之前有時候是老闆請客，所以不用付錢，且這位男同事每次都沒有像自己收錢，就這樣喝了免費飲料3個月後，她才發現飲料錢都是男同事出的，讓她相當尷尬。
貼文一出，網友紛紛留言「飲料來的時候 不是大家都會掏錢嗎」、「妳是真的後知後覺」、「對方也很怪，一般要付錢大家都會先說，他都沒通知嗎」、「每天請客耶，應該沒有幾個老闆這麼好」、「對方可能喜歡妳吧」、「要主動掏錢啦，至少要有這個動作」。
此外，許多人也勸原PO應該要盡快和對方結清，「不管是什麼原因，快還錢吧」、「不管你有沒有喜歡對方，結清可以避免很多後續」、「還錢啊，不然你的名聲真的臭掉」、「我同事之前中午都負責訂飲料，一個新人以為是老闆請，每天都主動拿來喝，礙於同事跟新人不熟想說就算了，結果新人後知後覺喝了一個月才發現，最後在群組被瘋狂議論」、「職場還是盡量要避免金錢方面的問題，還是結清最好」。
原PO最後也在留言區表示，自己已經「把錢算一算給他了哦， 還附上一杯他愛喝的飲料表示抱歉」，甚至說道「對方應該比我還尷尬」。（編輯：張志浩）