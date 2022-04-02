COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

老闆狂請飲料？女爽喝3個月　眾見「真相」急喊：快還錢

▲有網友卻分享，自己每天上班都有免費飲料喝，原本以為都是老闆請的，真相曝光後才知道自己搞錯了。（示意圖／取自 photoAC ）
▲有網友卻分享，自己每天上班都有免費飲料喝，原本以為都是老闆請的，真相曝光後才知道自己搞錯了。（示意圖／取自 photoAC ）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 13:12:44

在職場上，除了個人能力的展現外，和公司其餘同事的相處與搭配，更是工作成效能否提升的關鍵，因此無論主管或同事，有時也會透過請客增進關係，不過有網友卻分享，自己每天上班都有免費飲料喝，原本以為都是老闆請的，真相曝光後才知道自己搞錯了，眾人看完也紛紛勸他要快還錢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在Dcard發文表示，每天上班時， 中午某個男同事都會來詢問要不要訂飲料， 由於之前有時候是老闆請客，所以不用付錢，且這位男同事每次都沒有像自己收錢，就這樣喝了免費飲料3個月後，她才發現飲料錢都是男同事出的，讓她相當尷尬。

▲有網友在PTT請益大家「泡出比飲料店好喝的鮮奶茶很難嗎？有什麼技巧？」釣出內行分享「手搖店妙方」。（圖／取自pixabay）
▲原PO貼文一出，網友們紛紛勸她應該要盡快和對方結清帳務，避免衍生後續麻煩。（圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言「飲料來的時候 不是大家都會掏錢嗎」、「妳是真的後知後覺」、「對方也很怪，一般要付錢大家都會先說，他都沒通知嗎」、「每天請客耶，應該沒有幾個老闆這麼好」、「對方可能喜歡妳吧」、「要主動掏錢啦，至少要有這個動作」。

此外，許多人也勸原PO應該要盡快和對方結清，「不管是什麼原因，快還錢吧」、「不管你有沒有喜歡對方，結清可以避免很多後續」、「還錢啊，不然你的名聲真的臭掉」、「我同事之前中午都負責訂飲料，一個新人以為是老闆請，每天都主動拿來喝，礙於同事跟新人不熟想說就算了，結果新人後知後覺喝了一個月才發現，最後在群組被瘋狂議論」、「職場還是盡量要避免金錢方面的問題，還是結清最好」。

原PO最後也在留言區表示，自己已經「把錢算一算給他了哦， 還附上一杯他愛喝的飲料表示抱歉」，甚至說道「對方應該比我還尷尬」。（編輯：張志浩）

職場上說啥最惹人厭？「這句話」脫口同事秒怒：不懂做人

男同事們狂喝水跑廁所！他見「1擺設」秒懂：好玩到不行

同事幾歲叫姐才OK？網亮「這句」無敵：撩到了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
下一屆南投縣長您看好誰會當選？

下一屆南投縣長您看好誰會當選？

繼續作答
即時
推薦閱讀