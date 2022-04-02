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台中伴手禮只知太陽餅？「5低調神店」當地人也愛：必買

▲臉書粉專《癮食 全台美食指南》分享了內行才知道的「5間」台中伴手禮店，強到讓人捨不得送禮。（示意圖／取自pixabay）
▲臉書粉專《癮食 全台美食指南》分享了內行才知道的「5間」台中伴手禮店，強到讓人捨不得送禮。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 13:35:29

說到台中知名伴手禮，許多人一定會聯想到「太陽餅」，不過臉書粉專《癮食 全台美食指南》就分享了內行才知到的「5間」伴手禮店，強到讓人捨不得送禮，貼文一出，不少老饕紛紛留言「真的超好吃」、「每次必買」。

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臉書粉專《癮食 全台美食指南》在臉書以及社群平台《Dcard》發文，分享「台中伴手禮｜五間最強捨不得送禮名單」一文，表示提到伴手禮，你是傳統糕餅還是小點心派呢？他們這次要推薦「台中5間超強伴手禮店」，買了還會讓人捨不得送禮。

▲臉書粉專《癮食 全台美食指南》分享了內行才知道的「5間」台中伴手禮店。（圖／翻攝自臉書粉專《癮食 全台美食指南》）
▲臉書粉專《癮食 全台美食指南》分享了內行才知道的「5間」台中伴手禮店。（圖／翻攝自臉書粉專《癮食 全台美食指南》）
第一間「雪花齋」，超可愛毛巾捲蛋糕，外觀厚實澎鬆，口感綿密、香醇可口，濃濃古早味根本讓人愛不釋手；第二間「六月初一八結蛋捲」，好吃又可愛精緻的造型，做成8字形的蛋捲，討喜的外表是榮登最適合送給長輩的伴手禮，貼心又美味。

第三間「花鳥川水果千層」，是超有人氣的千層蛋糕，堆疊的千層餅皮，搭配水果鮮甜滋味，超級逼迫人；第四間「短腿阿鹿」，號稱台中必買曲奇餅，每家分店都只專賣一種口味，大墩店是原味、逢甲店是可可，漢口店則是起司，「我最推薦可可口味」；第五間「日出土鳳梨酥」，最後推薦的就是偏傳統又不失設計的日出，有別於一般傳統的禮餅店，復古華麗的包裝，適合各種關係的送禮，肯定深得人心。

貼文一出，老饕全瘋狂，「短腿阿鹿超好吃」、「花鳥川真的好讚」、「短腿真的讚，每次必買！」、「感謝分享！」、「雪花齋看起來好好吃」、「日初真的我的愛」、「我覺得八結蛋捲很好吃欸，台中人常常買來吃」。

但也有網友認為，「我覺得，都還好」、「我覺得6月初一超級無敵爆炸甜，也沒有蛋、奶香」、「八結真滴普…」、「每間都買過，認真花鳥川最值得，其他也還行，但就吃過一次下次就不考慮了，只有花鳥川會回購，再另外推個長崎蛋糕」、「台中檸檬小蛋糕也好好吃」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《癮食 全台美食指南》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 


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