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陌生男搭訕「借星巴克」？超瞎用途曝　眾全愣：裝什麼B

▲星巴克日前舉辦一系列「買一送一」的相關活動，有女網友卻分享，自己買到星巴克後，突然有陌生男同學搭訕，說要借自己手中的飲料。（示意圖／記者張志浩攝）
▲星巴克日前舉辦一系列「買一送一」的相關活動，有女網友卻分享，自己買到星巴克後，突然有陌生男同學搭訕，說要借自己手中的飲料。（示意圖／記者張志浩攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 15:07:10

知名咖啡連鎖品牌星巴克日前為慶祝24週年，舉辦一系列「買一送一」的相關活動，全台各地門市也都大排長龍，有名網友就分享，自己買到星巴克後，突然有陌生男同學搭訕，說要借自己手中的飲料，而在對方透露自己的真實目的後，她則感到相當傻眼，貼文引發熱議。

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一名女同學在Dcard發文表示，日前星巴克買一送一，於是自己和室友就湊對各買了一杯，打算在上課時喝，但到了教室之後，一個不認識男同學突然上前，並提出「借飲料」的需求，而在細問原因後，對方竟然是要拿來「發在Instagram」上。

▲（示意圖／記者張志浩攝）
▲原PO提到，陌生男同學搭訕借自己的星巴克飲料，原因後竟是要「發Instagram」，貼文引發熱議。（示意圖／記者張志浩攝）
原PO得知後相當傻眼，並表示已經自己插下吸管，把開封的飲料借給不認識的人覺得很恐怖，因此沒有答應，事後她也疑惑的問「所以現在買星巴克的原因，不是為了想喝，而是為了要發IG的嗎？」

貼文一出，網友們紛紛留言「這是沒錢裝逼的意思嗎」、「星巴克有什麼好炫」、「好可怕喔，我遇到一定嚇死」、「星巴克確實有發IG的附加價值，可是說是炫富，我覺得還好啦」、「發沒問題，問題是拿別人的飲料發也太問號」、「手搖都快跟星巴克差不多價格了」、「星巴克品牌形象做很好欸，還有人特地借來拍發IG」。

此外，有網友也分享，自己身邊也有類似的事件發生，「我朋友都去回收桶檢星巴克的杯子和提袋，然後每天自己泡可可裝進去杯子，再提著紙袋進去公司」。（編輯：張志浩）

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