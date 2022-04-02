屏東警員支援「檢疫所」確診！足跡包含宗教聚會、粄條店
中央流行疫情指揮中心今天（2日）宣布，本土新增160例本土個案，全台共有14縣市傳出確診個案，其中屏東縣政府稍早宣布，縣內一名任職於警察第五總隊警員（案24016），因支援高雄籍中檢疫所勤務，4/1實施篩檢，陽性確診，初步調查，該員曾去潮州參加宗教聚會，後續還到九如、佳冬、東港等地，目前已匡列其親友5人居家隔離，另6人自主健康管理，全案仍持續疫調中。
案號「24016」分派至高雄市前金區集中檢疫所支援勤務，自3月26日起至4月1日共7天。4月1日勤務結束後於集中檢驗所統一使用快篩劑，結果為陽性，由其服務單位通報高雄市政府衛生局，並派遣救護車後送至醫院進行PCR採檢確診，現收治在高雄的醫院負壓隔離病房，其感染源還待釐清。
疫調指出，案號「24016」曾於3月24日到九如鄉九如路三段趙壽山豬腳餛飩，25日至潮州鎮參加宗教聚會，31日至東港鎮海德寶水產食品行、佳冬鄉媽祖廟旁買粄條。縣府已完成相關場域清潔作業，並提醒曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫，或洽詢防疫專線：08-7380208。
屏東縣政府衛生局表示，現正值清明連假，有許多返鄉或遊客南北流動，也再次提醒大家做好防疫措施，戴口罩、實聯制，縣府於4月2日起在屏東火車站、潮州火車站、潮州黃志忠診所提供莫德納疫苗，隨到隨打，符合疫苗施打資格的民眾請盡快施打。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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