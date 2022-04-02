開高薪卻沒人做！「這行業」年輕人怕爆：寧願月賺30K
社會上職業百百種，給予年輕人的選擇也非常多，不過近期社會上缺工問題卻頻傳，對此有網友就指出，像是「營建業」不管開多高薪都還是會缺人，很多年輕人寧願跑外送、打工，一個月賺3萬也不做這些工作，好奇是現在年輕人吃不了苦嗎？
一名網友在PTT八卦版以「營建業很愛強調高薪還招不到人?」為題發文，提到「每次缺工新聞出來，一定會有營建業老闆在抱怨，說自己一天開價幾千還找不到人，甚至靠夭年輕人寧願跑外送、去速食店打工，一個月賺3萬」，對此原PO好奇「真的是年輕人寧願錢少也不要做累的工作嗎? 真實的工地行情到底多少?」
貼文一出引發熱議，許多人紛紛點出「工安問題」是一大考量，「工安措施即便有但也還是很危險」、「主要還是怕危險」、「太常傳出工安意外，大家看了都會怕」、「一次意外，一輩子賺的都不夠」、「有些工作環境，一看就不會想去了」。
此外，針對目前業界行情，也有網友透露，「真實水電學徒1600，上去2200」、「泥作最高2600、模板2900」、「管理層，月薪才4萬沒多高」、「真的沒什麼人想做啊！現在很多是增加工作量領獎金」、「紮筋2700，模板3200 有工地要求當天現領」、「泥作師傅也是2500~2700差不多」。（編輯：張志浩）