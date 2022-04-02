誰是台灣平價咖啡王者？網抉擇「超一致」：稱霸超商10年
咖啡是不少人熱愛的飲品，近年來台灣連鎖咖啡品牌如雨後春筍般冒出，除了有超商、超市外，還有咖啡專賣店等，讓消費者的選擇更加多樣。對此，就有網友好奇詢問「有沒有廉價咖啡霸主的卦？」而引起內行曝光心目中的不敗王者。
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣常見的廉價咖啡包括咖啡廣場、輕鬆小品、貝納頌、伯朗咖啡等，讓他突然好奇「哪個才是台灣的廉價咖啡霸主啊？」他也點名心中的第一名，「個人覺得是寶特瓶的咖啡廣場，便宜又大罐味道也還行」。
問題一出，就引起鄉民們熱烈討論，「咖啡廣場啊！以前喝10年有」、「萊爾富買一送一根本霸主」、「只推星巴克，潮又便宜」、「711自己出的紙盒，最近換包裝，一直25」、「我喜歡輕鬆小品」、「貝納頌不錯」、「韋恩咖啡吧」。
在眾多留中，其中以「伯朗咖啡」最受歡迎，直言「伯朗阿！國外也有賣」、「伯朗鐵罐，加料單喝各有擁護者，不敗王者」、「伯朗咖啡司機的神」、「廉價咖啡唯一推伯朗藍山」、「只推伯朗，喝10年沒換過」。
再來，「UCC咖啡」也有不少內行提及，表示「ucc屌打」、「UCC吧！很單純的味道」、「UCC全家2瓶30元」、「有糖喝伯朗藍山，無糖喝ucc」。（編輯：陳雅雲）