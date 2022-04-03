全聯公仔驚見「隱藏版」？女一拆開萬人嗨爆 官方回應了
全聯福利中心近日推出消費滿400元就免費送「漫威吸盤公仔」的限時活動，活動日期只到4月14日，不少人為了蒐集整套的公仔來參加全球限量1：1鋼鐵人的抽獎，費盡不少功夫。不過，近日就有網友分享自己女友到全聯消費滿額獲得公仔後，打開公仔卻發現自己拿到「隱藏版」，貼文瞬間在網路上引爆兩萬人朝聖。
原PO在臉書社團「爆料公社」貼文指出「原來復仇者聯盟有多莉魚？」只見貼出的照片，有別於活動期間許多人開出的漫威英雄，這次打開是海底總動員中的角色「多莉魚」，水藍色的吸盤公仔，模樣相當可愛，讓原PO不禁笑說「多莉魚是不是游錯棚了！」
貼文一出，在網路上引發廣大迴響，發文短短五小時就突破兩萬人按讚留言「天啊！是終極隱藏版嗎？太可愛了吧」、「這個多莉魚好可愛！好想要」、「真假的啦，不要跟我說愚人節欸」、「多莉魚！好想要，超可愛」、「你不要的話我10隻漫威跟你換呀，好可愛」、「真的游錯棚....但只有我覺得可愛嗎XD」、「我愛多莉，給我多莉XD」、「這隱藏版好猛喔！好想要」、「我女兒超愛多莉....如果全聯之後出這個買爆了」。
而《NOWnews》記者實際採訪持有「多莉魚公仔」的網友，他向記者透露「女友日前到全聯消費，回來打開公仔就看到多莉魚，兩人也是又驚又喜，覺得是隱藏版想要收藏」並且提供其他角度的照片；而記者向全聯查證，公關則回應，此款並非是隱藏版，如果顧客對於公仔有任何問題，都可以洽詢客服。（編輯：張嘉哲）