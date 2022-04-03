哪縣市交通最不友善？網友一面倒選「這裡」：沒有之一
當抵達陌生環境時，用路人一定都希望該地的交通道路能夠清楚又完善，否則很容易造成交通亂象。一名網友日前好奇台灣哪個縣市的交通對於外地人最不友善，意外發現最多人點名「台南」。
這名網友在《PTT》發文「哪個縣市的交通對外地人最不友善？」表示自己住台中，經常開車到各縣市出差，就他個人觀察台北人車多、行車路線複雜，又常遇到禁止左轉的地區，新北則是「亂」，公車汽車機車通通擠在一起，桃園火車站附近較亂，而且中壢道路規劃也亂七八糟，台中中港路和中清路一到尖峰時刻就塞爆，嘉義則有限制性道路，台南則是路小，人車擁擠、難停車，因此也好奇大家覺得哪個縣市的交通對於外地人開車最不友善？
貼文一曝光後，最多網友點名台南：「台南，沒有之一」、「你舉例的這些，台南最有感」、「台南圓環」、「台南，只要路小條狀況就多」、「台南，紅綠燈秒數有自己的算法」、「台南的圓環真的是無解」、「台南 ，路小條規劃亂 ，一堆圓環繞來繞去，機車一堆」、「台南最亂，該有左轉燈的沒有不需要的又有」、「其他縣市跟台南比起來，方便多了」、「說台北很難開的，去台南包準你開眼界」。
其他人則是提出不同意見：「台北市是路線非常難，高架多、禁止左轉多，路不熟開錯會花更多時間」、「新北走一次，我這輩子絕不進市區」、「桃園…亂停，巷子口突然闖出，人直接穿越馬路」、「我以為高雄楠梓百慕達屌打全台灣欸」、「新北本地人也覺得不友善，尤其雙和板橋」、「台中的號誌會讓人傻眼」、「彰化，汽車當機車開」、「來澎湖看看一堆亂騎亂轉還給你大逆向，當地人只會怪觀光客，本地人也很亂來」。（編輯：陳珮瑜）