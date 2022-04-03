麥當勞雞塊買10送10是騙局？眾愣：根本騙錢　真相尷尬了

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不過，活動才剛推出一個禮拜，就有不少人到官方臉書粉絲團留言表示「昨天點了歡樂送也有輸入優惠碼……但是還是沒有買一送一」、「根本沒有買一送一！請麥當勞不要騙人」、「騙人的，輸入優惠碼沒有送喔」、「真的沒有送....我有輸入優惠碼」、「騙人的，昨天上網下單，送來的時候只給一個10塊，店家說訂單上沒有優惠碼，但我明明下單時還看到我key的優惠碼在上面」。
而《NOWnews》記者實際使用歡樂送實測，發現多數網友之所以沒有獲得「送的10塊麥克雞塊」，其實是操作環節錯誤，因該活動有三個先決條件，第一，訂單必須低消33元才能使用該優惠；第二，訂單輸入優惠碼之後，應該於優惠碼底下選擇單點雞塊，並非從菜單上選取，否則並不會送；第三，單點雞塊才有此優惠，如果是點10塊麥克雞塊「套餐」並不會送。
簡單來說，操作流程應該是登入歡樂送會員或者訪客訂餐點選後，先點選一樣超過33元的物品，隨後在優惠券一欄填上「10NUG」，確認後下方會跳出一個框，有個「請選擇」的按鈕，要點這裡單點10塊麥克雞塊才會有買一送一的優惠，否則如果不是點這裡，是點菜單內的10塊雞塊並不會有此優惠，點套餐也同樣不能享有優惠，想用優惠碼的民眾可要多加注意囉！（編輯：張嘉哲）