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麥當勞雞塊買10送10是騙局？眾愣：根本騙錢　真相尷尬了

▲麥當勞雞塊獨特風味深受民眾喜愛，近日推出買10送10活動，讓不少老饕眼睛為之一亮。（圖/記者張嘉哲拍攝）
▲麥當勞雞塊獨特風味深受民眾喜愛，近日推出買10送10活動，讓不少老饕眼睛為之一亮。（圖/記者張嘉哲拍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 10:06:49

以現在萬物齊漲唯獨薪水不漲的年代，往往企業推出特別優惠時，就會深受民眾喜愛，而麥當勞日前除了復刻多樣品項，也推出2022甜心卡、地瓜薯條等等商品，引發不少討論，近日更是加碼麥克雞塊買10送10的大優惠。不過卻有不少網友上網抱怨「根本就沒有送！」、「完全沒送好嗎....不要騙人」引發廣大迴響。

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麥當勞日前在官網上宣布，從3月23日起到4月19日，只要使用麥當勞歡樂送訂購餐點，輸入優惠碼「10NUG」，就能立刻享有10塊麥克雞塊買1送1的優惠，也就是民眾只要單點104元的10塊麥克雞塊，就能享用20塊雞塊，相當划算，實在是愛吃速食的人一個小確幸。

▲麥當勞雞塊。（圖/記者張嘉哲攝）
▲網友到官方臉書粉絲團透露「自己輸入優惠碼發現根本沒有送10塊雞塊」，引爆不滿。（圖/記者張嘉哲攝）
不過，活動才剛推出一個禮拜，就有不少人到官方臉書粉絲團留言表示「昨天點了歡樂送也有輸入優惠碼……但是還是沒有買一送一」、「根本沒有買一送一！請麥當勞不要騙人」、「騙人的，輸入優惠碼沒有送喔」、「真的沒有送....我有輸入優惠碼」、「騙人的，昨天上網下單，送來的時候只給一個10塊，店家說訂單上沒有優惠碼，但我明明下單時還看到我key的優惠碼在上面」。

而《NOWnews》記者實際使用歡樂送實測，發現多數網友之所以沒有獲得「送的10塊麥克雞塊」，其實是操作環節錯誤，因該活動有三個先決條件，第一，訂單必須低消33元才能使用該優惠；第二，訂單輸入優惠碼之後，應該於優惠碼底下選擇單點雞塊，並非從菜單上選取，否則並不會送；第三，單點雞塊才有此優惠，如果是點10塊麥克雞塊「套餐」並不會送。

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▲正確步驟應該先點一樣超過33元低消的物品，輸入代碼後下方出現框框點選「請選擇」（左圖），隨後進入右圖畫面，才會有買一送一優惠哦！（編輯：張嘉哲）
簡單來說，操作流程應該是登入歡樂送會員或者訪客訂餐點選後，先點選一樣超過33元的物品，隨後在優惠券一欄填上「10NUG」，確認後下方會跳出一個框，有個「請選擇」的按鈕，要點這裡單點10塊麥克雞塊才會有買一送一的優惠，否則如果不是點這裡，是點菜單內的10塊雞塊並不會有此優惠，點套餐也同樣不能享有優惠，想用優惠碼的民眾可要多加注意囉！（編輯：張嘉哲）

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