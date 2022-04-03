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威力彩明衝5.8億！「4星座、生肖」財運爆棚　快去彩券行

▲小孟老師表示明（4）日清明節威力彩上看5.8億，4星座「水瓶、雙子、牡羊、射手」和4生肖「虎、猴、龍、馬」財運爆棚，最有希望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師表示明（4）日清明節威力彩上看5.8億，4星座「水瓶、雙子、牡羊、射手」和4生肖「虎、猴、龍、馬」財運爆棚，最有希望中大獎。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 10:24:18

今（3）日是清明連假第二天，在出門遊玩、掃墓祭祖之餘，也別忘記到彩券行買個發財希望！清水孟國際塔羅小孟老師就表示，明（4）日清明節威力彩上看5.8億，4星座「水瓶、雙子、牡羊、射手」和4生肖「虎、猴、龍、馬」財運爆棚，最有希望中大獎。

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此外，小孟老師也提到，開財運方位是「正西方」，建議民眾往住家或辦公室西方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來；而開運時辰則是早上7時至9時、中午11時至13時和晚上19時至20時

▲小孟老師表示明（4）日清明節威力彩上看5.8億，4星座「水瓶、雙子、牡羊、射手」和4生肖「虎、猴、龍、馬」財運爆棚，最有希望中大獎。（圖／記者顏真真攝）
▲小孟老師表示明（4）日清明節威力彩上看5.8億，4星座「水瓶、雙子、牡羊、射手」和4生肖「虎、猴、龍、馬」財運爆棚，最有希望中大獎。（圖／記者顏真真攝）
第四名：水瓶座

4月4日火星與土星在水瓶元辰宮，所以水瓶座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。火星也代表熱，建議下注前可以喝杯熱水再下注，能提高中獎率。

第三名：雙子座

4月4日雙子座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替雙子座帶來意外之財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名：牡羊座

4月4日太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓牡羊座的運勢有財水噴發的勢態。再加上凱龍星移入本命宮，凱龍代表財氣，小孟老師建議牡羊座在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名：射手座

射手座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外水星也為財水，下注前建議觀想海水，能讓財水湧現。另外4月4日倘若有下雨的話，雨水越大對射手座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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