疫情首度炸裂！中國推開直播「代客掃墓」 台灣模式更強
新冠肺炎2019年12月入侵全球後，其中國都處於可控的狀態，但近期突然爆發最嚴重的擴散，中國中央衛生健康委員會今（3）日一早通報，新增13146例個案，創下疫情以來單日最高紀錄，而適逢清明節來臨，讓不少民眾不敢貿然出門掃墓祭祖。結果，就有網友腦筋動得快，立刻嗅出商機，在網路上推出「代客掃墓」的服務，不僅幫忙打理好一切供品、香燭等等，還會全程直播哭給你看，引發討論。
據陸媒《百度新聞》報導，近期因為中國當地疫情爆發，不少城市都進入封城的階段，但正巧卡到清明掃墓祭祖之時，情況非常尷尬，但在中國網拍平台上，卻出現新興服務，有人以「代客掃墓」作為物品販售，價格在200元到1000元人民幣（約台幣900元到4500元）不等。
而服務內容除了清掃墳墓、獻花獻果，甚至是上香都包含在內，過程中也會開視訊直播給購買產品的顧客，至於鮮花、金紙、供品等等則是依照顧客需求，實報實銷。一名從業人員接受採訪就透露，其實從去年開始，這項服務就已經產生，而且需求量很大，除了掃墓之外，也能代替客人「哭」，都會全程直播給客戶看，如果不需要哭的話，可以只收人民幣800元就好（約台幣3600元）。
不過，除了中國因為疫情興起「代客掃墓」之外，台灣其實老早就推出「線上祭祖」的模式，完全不需要花費龐大金額，只要註冊登入，就可以設定想追思的對象，並出現模擬牌位畫面，同時提供追思者上香、獻花、獻果等選項，甚至可以把網址分享給親友，讓親友一同追思，內政部指出，為方便民眾遠距追思，內政部與6個直轄市、嘉義市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣及金門縣等地方政府，都有提供線上追思服務，民眾可多加利用。（編輯：張嘉哲）