待台積電賺爆還離職？過來人揭「血汗內幕」：錢不重要了
台積電身為半導體龍頭，每年都會有許多畢業新鮮人搶著為其效勞，不過也有不少老鳥排隊登出，對此就有網友好奇問「台積電薪水那麼好，那還一堆人離職是為何？」貼文一出立即引起熱烈討論，有過來人現身直言：「錢到那時已經不重要了！」
該名網友在PTT中貼文，他以「台積電薪水那麼好，那還一堆人離職是為何？」為題，表示台積電的薪水高是眾所皆知的事情，再加上4月調薪幅度大，看起來相當可觀，讓他的高中同學離職後有點後悔，對此也好奇問：「請問有沒有台積電薪水那麼好，那還一堆人離職是為何的八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「太操，流動率也不低」、「錢到那時已經不重要了」、「爽缺爛缺差很多，塞到爛缺真的認賠出場比較好」、「讓人賺夠了，不想工作」、「要不要去台積電就是錢/生活的選擇而已」、「工作壓力大啊，還要問」。
另外，也釣出大批過來人分享經驗，「有錢沒生活，當過fab工程師就懂」、「11、12點下班隔天6點跟國外開會，我朋友姐夫是這樣，老婆受不了」、「我朋友待5個月，每天都想離職」、「很操，新同事碩士畢業去兩年肝指數上升很多」、「老實講我也不知道我只知道我妹夫做到今天，只知道他做到要去看身心科壓力很大但是我們不是其中真的無法了解」、「我朋友待一個月就離職了」、「我同事有個客戶是台積電離職去做娃娃機台主，問為何離職他說生命很重要XD」、「裡面的想出來，外面的想進去，離職時到七廠人資辦理，真的是要排隊」。