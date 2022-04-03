印度神童預言點名台灣又中！XE大魔王入侵 災難倒數1天
印度神童阿南德先前就預言三月至四月之間會發生大災難，更點出3月16日將有災難發生，結果3月16當天晚間，日本福島外海就發生規模7.4強震，隨後在最新預言中，又點名台灣在四月開始要特別注意，全球也將爆發7大危機，結果四月才剛開始，被點名的台灣就出現最新重組變異株XE病毒，且本土病例持續新增創今年新高，讓人不寒而慄。
印度神童日前在個人YT頻道表示，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球來說都不是好預兆，4月第一個關鍵時間為4月4日，這天過後會讓原本的危機再擴大，而第二個關鍵日則是4月13日，全球將迎來巨大災難，包括像是豪雨、地震等天災，其中以新冠疫情和經濟將擴大災情，這些都要到5月底、6月才會陸續好轉。
而該次預言也點名台灣以及東南雅國家要提高警覺，結果不僅中國疫情直接創下疫情以來最高峰，台灣四月第一天就增加104例本土，第2天也沒有消停趨勢，一次暴增160例，是今年至今單日本土新增數之冠，這樣的趨勢與阿南德的預言不謀而合，且時間點恰巧的非常詭譎，讓不少網友也在PTT上驚呼不斷。
而對於全球將面臨的7大災難，阿南德提到包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等問題，都可能在近期同時引爆，這樣的變動的情況，大約會持續到今年下半年才會有大的轉機，唯獨經歷過大變動，世界才會慢慢恢復正常軌道，如今阿南德所說的第一個關鍵日4月4日就是明天，究竟會不會再度應驗其預言，各界都在等著看。（編輯：張嘉哲）
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