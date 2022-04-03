爸逛好市多霸氣喊「盡量買」！結局竟GG了 她冒冷汗嚇壞
知名美式賣場「好市多」主打多樣化商品及優惠價格，裡頭的產品時常引起搶購風潮，也時常讓人逛了就不想出來，對此就有一名網友表示，她陪爸爸去逛好市多時，明明媽媽特別交代「買酸白菜鍋當晚餐吃就好」，沒想到爸爸一進賣場完全放飛自我，馬上把購物車裝滿，還說「沒關係，妳想買什麼也盡量拿，不會有事的」，讓原PO忍不住替他捏把冷汗，直呼：「不知道回家後，老媽看到這些東西的反應會是…」
該名網友昨（2）日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，她表示和爸爸一起到好市多採買，出發前媽媽還特別交代買酸白菜鍋當晚餐吃就好，另外再買一些適合加入火鍋的配料，沒想到爸爸一進賣場完全放飛自我，「拿完酸白菜鍋後，馬上再轉身去熟食區拿德國豬腳、烤雞，然後又去點心那邊拿2盒馬芬，之後還拿了試吃覺得好吃的牛肉乾拌麵、烏龜玉米脆片，和一些冷凍滷排骨什麼的」，還說「沒關係，妳想買什麼也盡量拿，不會有事的」，讓她忍不住捏把冷汗喊：「不知道回家後，老媽看到這些東西的反應會是…」
貼文一出，網友紛紛留言，「爸爸買到放飛自我很快樂」、「財富自由，跟爸爸逛街好開心」、「好可愛的老爸」、「這個老爸讚」、「別人的老爸都不會失望」、「老爸夠霸氣」、「拿起來就對了爸爸刷」、「羨慕有個放飛自我的老爸」。
還有網友爆笑表示，「想知道老爸回家的下場」、「幫媽媽看賣場有沒有賣榴槤XD」、「爸爸在家的求生指數不高」、「爸爸的晚餐⋯該不會是竹筍炒肉絲」、「請問老爸還在算盤上嗎」、「今天外面有點涼，不知道令尊回家後還好嗎」。（編輯：賴禹妡）