獨／阿妹演唱會爆「有確診者將到場」！粉絲群組對話曝光
台灣本土新增案例連日創下今年新高紀錄，3日更是暴增160例，讓不少人感到擔憂，認為下一波疫情再度來臨，不過就在大家積極做防疫之時，卻爆出有「驗出陽姓的確診者」將不顧自身狀況，堅持要到張惠妹的演唱會現場，引發網友撻伐，消息也進一步傳到阿妹後援粉絲團的LINE群組，掀起討論。
回顧事件始末，一名網友在臉書社團「張惠妹國際粉絲俱樂部」貼文指出「先說不是我.....我只是問個假設性的問題，朋友的朋友說他快篩陽性，但是想要去完演唱會後再去醫院，假如那個人真的確診，接下來的演唱會還會舉行嗎？」結果貼文引爆妹粉怒火，紛紛嗆「不去會死是不是，現場一萬多人欸」、「三天三夜變14天14夜，真的不好笑」，該網友則再更新貼文表示「有把這篇文章傳給我朋友，去勸他那個朋友了......」。
而《NOWnews》記者也接獲讀者爆料，表示事發第一時間阿妹的後援會LINE群組上就已經有人討論，直指這位確診的粉絲作為非常自私，但有點引起恐慌，因為不確定如果他真的有去，會到哪個場次，讓粉絲相當害怕，不少人在群組得知消息之後，紛紛表示「我們先打1922通報好了」、「這個1922通報要怎麼說？」、「太瞎了啦！」、「支持報警」等語。
而根據「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家隔離者有擅自外出或其他違規情節，可處20萬至100萬元罰鍰，居家檢疫者於入境時未詳實填寫資料，可處1萬至15萬元罰鍰，如有擅自外出、未配合主管機關開立的檢疫通知書所載自機場返家規定或違反其他相關規定，可處10萬至100萬元罰鍰。
而先前就有案例篩檢之後發現確診，因為是輕症，並沒有住院，在家隔離，但他並沒有配合規定，時常在社區內閒晃、外出，加上拒絕送往集中檢疫所，結果最後被重罰130萬元，如果民眾真的有篩檢出陽性問題，請一定要通報1922，並且遵循專業人員指示，千萬不要以身試法，以免受罰。（編輯：張嘉哲）