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啦啦隊女神林襄超夯！舊片挖出瘋傳　「7年前真面目」曝

▲中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄因為長相甜美，擁有E級好身材，擄獲許多粉絲的心。（圖／翻攝林襄FB）
▲中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄因為長相甜美，擁有E級好身材，擄獲許多粉絲的心。（圖／翻攝林襄FB）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 13:09:55

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄因為長相甜美，擁有E級好身材，擄獲許多粉絲的心，才剛進球團一年，人氣竄升非常快。不過，近日就有網友挖出林襄7年前的青澀模樣，由於外形與現在略有差距，意外引發廣大討論。

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一名網友在PTT版上討論啦啦隊女神應該選峮峮還是林襄時，引來不少男網友熱議，但突然一則留言當中，有人貼出林襄7年前拍攝祝賀大家新年快樂的影片，只見影片上傳內容中，林襄穿著高中制服，羞澀的自我介紹表示「哈囉！我是林襄，今年17歲，就讀泰北高中廣設科，新年要到了，祝福大家新年快樂，恭喜發財。」

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▲林襄在高中時期曾拍攝過年祝賀影片被翻出，不少網友直呼「這不是同一個人」。（圖/Uniform Map YT）
而只見影片當中令人注意到的是，對比現在林襄的模樣，過往的她眼睛較為無神，鼻子的部分也沒有現在來的立體，與現在的精緻臉蛋稍有差距，唯獨酒窩並沒有改變，讓網友質疑有「進廠維修」，意外掀起話題。

短短幾秒的影片立刻引起網友關注，不少人紛紛回應「蛤？這是林襄？」、「根本是不同人啊＝＝」、「這樣要花多少啊？差太多了吧」、「我也要去整形看看＝＝她現在很漂亮欸」、「這真的是她嗎？」、「這學生可塑性非常高，很有前途哦」、「林襄勇於改變讓自己變更好很讚啊，繼續支持！」、「林襄超漂亮的！誰沒有過去，現在活得漂亮更重要！加油！」（編輯：張嘉哲）

▲林襄身高160公分，三圍32E、24、33，因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」。（圖／林襄IG）
▲林襄身高160公分，三圍32E、24、33，因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」。（圖／林襄IG）

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