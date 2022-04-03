學測拼台大超重要？知情人曝「1事」更關鍵：後悔一輩子
考大學時填寫科系不但代表個人志願，更攸關未來可能從事的行業，對此就有網友好奇，若是在選科系後不轉行，等於要一輩子幹同一份工作，因此問「選科系是不是很重要？」貼文一出立即引起熱議，不少網友認為，選對科系比起考上好大學重要許多：「千萬別為了校名選爛系，你會後悔一輩子！」
該名網友今（3）日在PTT貼文，他以「大學選系重要嗎」為題，表示最近身邊有親戚要去讀大學，受到輔導室老師鼓勵，可以選擇自己喜歡的科系、往興趣方向去填，不過，原PO卻覺得，科系一填下去，如果不轉行一輩子都是幹同一份工作了，因此好奇問：「選科系是不是很重要？」
貼文一出，網友紛紛留言，「選沒興趣的很慘，如果是都有興趣那隨便」、「不要太誇張的系，選校重要些」、「校名只有好聽而已，根本沒用好嗎」、「要不然就是隨便選個系，大一開始報國考補習班」、「一堆文組出社會才在學新技能光起步就少賺幾年」、「個人覺得選不討厭，未來市場又大的系」。
而大部分網友都認為，選科系比起選校更是重要許多，「熱門系屌打台大冷門系，尤其土木更是慘」、「絕對是選系，一堆選校讀鳥系的都哭哭」、「反正碩班都能洗，選系就好」、「選系不選校，隔行如隔山」、「當然是選系啊，很多工作甚至公職國營都要求系所，名校若非本科連報考資格都沒有，何況大學念完還可以洗名校研究所」、「科系很重要，選錯未來毀一半」、「千萬別為了校名選爛系，你會後悔一輩子，出社會過一陣子誰管你台清交，有的工作科系不對就是不能做，不看科系大家都能做的工作反而沒價值，賺不多」。（編輯：賴禹妡）