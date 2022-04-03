本土確診足跡爆增6倍！Google地圖「三角警示」塞滿全台
台灣今（3）日新增183例COVID-19本土病例，再度創下今年新高，12縣市都有個案，足跡更是遍佈全台，也讓人擔憂清明連假過後會越來越嚴重。對此，熱心提供自製足跡地圖的網友就指出，足跡整整爆增6.75倍，地圖上更是塞滿紅通通的「三角警示圖」，希望中央能清楚表態清零或是共存。
一名PTT網友areong，從去年5月三級警戒時就透過GoogleMap自製地圖的功能，並結合其他熱心網友提供的資料，共同釋出「確診者足跡地圖」，方便讓民眾們比對和留意自身健康狀況，獲得大眾廣用。如今，隨著台灣疫情再度升溫，areong今日就搬出數據指出「統計上週足跡總數達到1161筆，是上上週的整整6.75倍（增長575%）」。
areong以增長率說明，3/20那週的足跡數量，遠遠超過一月高峰，再來比對本土確診數，也可以發現一個很明顯的關聯「足跡數量上升後，伴隨著本土確診數量上升」，他結論「因此可以預期在足跡數量不下降的話，每週本土確診近期還會繼續上升」。
由於正值清明連假，他認為，足跡很有可能繼續增加，確診數不會輕易減緩，此外，以近兩周的全台確診足跡地圖顯示，等於全台多點擴散。最後他則希望中央能清楚表態「清零或是共存」，讓全台上下齊心防疫。
網友紛紛留言感嘆，「別那麼累了，就當到處都有就好」、「這足跡到底要幹嘛…沒多久就是全台灣了吧」、「如果照這張地圖通勤，可能要6小時才到家」、「類共存或是類清零」、「戴好口罩勤洗手打疫苗就可以降低很多很多」。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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