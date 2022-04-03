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本土確診足跡爆增6倍！Google地圖「三角警示」塞滿全台

▲網友自製的全台確診足跡地圖，三角型的示警圖，更是塞爆全台。（圖／翻攝Google Map）
▲網友自製的全台確診足跡地圖，三角型的示警圖，更是塞爆全台。（圖／翻攝Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 16:12:292022-04-03 17:09:19

台灣今（3）日新增183例COVID-19本土病例，再度創下今年新高，12縣市都有個案，足跡更是遍佈全台，也讓人擔憂清明連假過後會越來越嚴重。對此，熱心提供自製足跡地圖的網友就指出，足跡整整爆增6.75倍，地圖上更是塞滿紅通通的「三角警示圖」，希望中央能清楚表態清零或是共存。

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一名PTT網友areong，從去年5月三級警戒時就透過GoogleMap自製地圖的功能，並結合其他熱心網友提供的資料，共同釋出「確診者足跡地圖」，方便讓民眾們比對和留意自身健康狀況，獲得大眾廣用。如今，隨著台灣疫情再度升溫，areong今日就搬出數據指出「統計上週足跡總數達到1161筆，是上上週的整整6.75倍（增長575%）」。

▲網路神人統計足跡數量後指出，3/20的數量比一月高峰還多。（圖／PTT網友areong授權提供）
▲網路神人統計足跡數量後指出，3/20的足跡數量是前週的6.75倍，甚至比一月高峰來的更多，（圖／PTT網友areong授權提供）
areong以增長率說明，3/20那週的足跡數量，遠遠超過一月高峰，再來比對本土確診數，也可以發現一個很明顯的關聯「足跡數量上升後，伴隨著本土確診數量上升」，他結論「因此可以預期在足跡數量不下降的話，每週本土確診近期還會繼續上升」。

▲網路神人統計足跡數量後指出，足跡數量不下降，那伴隨的本土病例會增加。（圖／PTT網友areong授權提供）
▲網友透過數據指出，足跡數量不下降的話，那伴隨的本土病例就會上升。（圖／PTT網友areong授權提供）
由於正值清明連假，他認為，足跡很有可能繼續增加，確診數不會輕易減緩，此外，以近兩周的全台確診足跡地圖顯示，等於全台多點擴散。最後他則希望中央能清楚表態「清零或是共存」，讓全台上下齊心防疫。

網友紛紛留言感嘆，「別那麼累了，就當到處都有就好」、「這足跡到底要幹嘛…沒多久就是全台灣了吧」、「如果照這張地圖通勤，可能要6小時才到家」、「類共存或是類清零」、「戴好口罩勤洗手打疫苗就可以降低很多很多」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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