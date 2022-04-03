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伯朗咖啡「隱藏版」曝光！眾愣爆：沒看過　一喝驚艷嘴巴

▲伯朗咖啡是不少人喜愛的罐裝咖啡品牌，其老字號的咖啡香已經飄了整整40年。（圖/伯朗咖啡臉書）
▲伯朗咖啡是不少人喜愛的罐裝咖啡品牌，其老字號的咖啡香已經飄了整整40年。（圖/伯朗咖啡臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 16:49:21

咖啡是不少人熱愛的飲品，不少人除了偏愛超商、超市等推出的咖啡口味，也有人喜愛可以存放較久的罐裝咖啡，而說到罐裝咖啡，就無不讓人想起老字號的「伯朗咖啡」，已經在超上架上販售數十年的它，至今都還相當熱銷。而就有網友討論「有人知道伯朗咖啡不只三四種顏色嗎？」貼文引發熱烈迴響。

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原PO在「Dcard」貼文指出「某一次在美廉社看到一罐綠色的伯朗咖啡，結果才意外讓我知道伯朗咖啡原來還有很多我不知道的隱藏顏色，因為這牌的咖啡也算是我從小喝到大的飲料，就很好奇到底還有哪些顏色我沒看過，於是就找到各種通路發現真的有好幾款從沒看過的」。

「超商一般三原色就是藍色（藍山）、咖啡色（原味）、橘黃色（曼特寧）這三種；另外還有橘紅色（曼特寧）、淺咖啡色（曼特寧）這兩種；然後全聯有賣黑色的（醇黑咖啡）；剩下的在官網或是網購平台都能訂到，有藍白色的（香草風味）、綠色（金典風味）、重綠色（白金頂級風味）、紅色（黃金特選風味）、白藍色（拿鐵風味）等等，光是一個伯朗咖啡就有11種口味之多，真的非常有趣，而且其他顏色有的我認為比超商賣得那幾款還好喝！」

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▲伯朗咖啡不僅只有藍色（藍山）、咖啡色（原味）、橘黃色（曼特寧）三種口味，其實還有多種顏色的罐裝咖啡，引發討論。（圖/伯朗咖啡官網）
貼文一出，引來不少網友驚呼、「我以為伯朗只有咖啡色」、「我爸媽就是曼特寧橘罐的愛好者哈哈哈」、「我之前老闆很喜歡喝原味XD有時候會請我喝」、「白藍色的超級喜歡....但不知道要去哪買」、「宜蘭的金車葛瑪蘭酒廠，裡面販賣部有全口味可以買」、「伯朗王是你吧，太專業」、「之前喝過白色的直接買一整箱.....整個驚艷到」、「顏色控看了好喜歡喔XD」。

而《NOWnews》記者也實際到伯朗咖啡官網查詢，更意外發現除了該名網友陳述的11種口味之外，還有推出長罐裝的「精品咖啡」，矮扁的罐裝咖啡還有顏色較紅的卡布奇諾風味以及奶白色的巧克力口味，但市面上比較難尋，如果民眾想要購買可到網購平台找尋「伯朗咖啡」就能找到，或者直接到宜蘭的金車葛瑪蘭酒廠也能夠購買喔！（編輯：張嘉哲）

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