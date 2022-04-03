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三寶駕駛1車占2格車位！罰單內容曝光網大讚喊：長知識了

▲一名網友發現路邊一輛黑色休旅車一次霸占兩個停車格，而罰單曝光後網友一面倒喊讚！（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲一名網友發現路邊一輛黑色休旅車一次霸占兩個停車格，而罰單曝光後網友一面倒喊讚！（圖／翻攝自《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-04-03 17:07:14

台灣開車人口眾多，尤其市區內寸土寸金，內經常發生停車格一位難求的窘境，但是在找不到車位的狀況下又遇見駕駛一次占用兩格停車格時，真的會讓人相當氣憤！一名網友日前在台北市大同區發現一輛休旅車駕駛竟然一次占用2格停車格，罰單曝光後網友全嗨喊：「這張罰單開的真好！」

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這名男性網友在臉書社團《爆廢2公社》發文，表示在台北市大同區延平北路一帶看到一輛黑色休旅車停在路邊，但是該車的後輪胎早已跨到後方的停車格內，造成其他駕駛無法停進該停車格子內，只能氣呼呼地離開現場。對於該休旅車駕駛一次占用兩車格讓原PO覺得有些過分，沒想到上前一看，發現該車擋風玻璃上夾著一張罰單，違規事實寫著「停車方式不依規定（第56條1項09款）」，讓原PO直呼：「原來一車停兩格有法可罰」。

▲該黑色休旅車駕駛停車時，後輪已跨越後方停車格，導致其他駕駛無法停入。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲該黑色休旅車駕駛停車時，後輪已跨越後方停車格，導致其他駕駛無法停入。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲罰單曝光後網友也大讚並且喊：「長知識了」！（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲罰單曝光後網友也大讚並且喊：「長知識了」！（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文一曝光，立刻引來許多網友表示：「長知識了」、「現在知道了吧」、「讚讚讚」、「真舒服」、「沒有停進去格子就是違停無誤阿」、「這種就是收費+罰單啊」、「其實也可以停啦！停車費比較貴了點就是了」、「我看過，開兩張停車單。」，另外也有網友補充：「停兩格或是故意半台以上在格外，本來就都可以罰，問題是，警察少見，巡單員滿街都是，算起來還是划算」。

按照《道路交通管理處罰條例第56條第56條1項》表示：「汽車駕駛人停車時，有下列情形之一者，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰」其中第9款明訂：「停車時間、位置、方式、車種不依規定。」只要符合上述條件，交通警察就能開罰，因此提醒駕駛人還是乖乖遵守規定，以免荷包失血喔！（編輯：陳珮瑜）

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