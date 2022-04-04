15萬訂閱YouTuber「公開年收入」！數字超意外 網秒佩服
全球最大的影音搜尋和分享平台「YouTube」深受民眾喜愛，而在台灣YouTuber的類型眾多，每個頻道都有著不同風格，吸引不同的粉絲喜愛，那個過了這麼多年的發展，YouTuber這個職業到底好不好賺呢？近日，擁有訂閱數近17萬的頻道「懶錢包」就公開了自己整年度的收益，引發廣大討論。
懶錢包頻道主人摳摳日前發布新片「公開收入！15萬訂閱YouTuber一個月賺多少錢」，摳摳提到自己是從2019年9月16日上傳第一集節目，之後就維持「一週更新一次」的頻率，也就是說，整年度會有52支影片，透露自己並非是正職YouTuber，而是兼差著做，雖然很累，但之所以能撐下去是因為自己也非常有興趣，且與粉絲有約定。
而摳摳也公布前年到去年整年度的收入，表示數據從2020年3月1日到2021年2月28日截止，12個月下來最終賺了13萬3476元（台幣），平均來看一個月約1萬1千元左右；而去年2021年3月1日到2022年2月28日，12個月下來總共賺了30萬5352元（台幣），平均下來一個月能賺約2萬5千多元。
不過仔細端看數字曲線圖來看，每個月收入起伏較大，有一個月能賺四萬多，也有只賺一萬四千多的時候，摳摳提到「當然還是有所謂業配合作，但有簽保密條款因此不會公開這部分實際數字，但能確定的是，12個月觀看的分潤是大於廣告分潤的」摳摳強調「產出一支影片投入的時間成本非常高，從寫腳本到拍攝以及剪輯，前後就要花上15、16小時，加上自己白天必須上班，其實非常累，但有一些成績，能當YouTuber我很幸運也很快樂」。
影片曝光後，吸引不少網友紛紛回應「其實很驚人欸！如果說是有兼職的狀況，一年多出30萬是很棒的！」、「恭喜摳摳穩定成長！副業收入提高！超棒」、「還以為只有幾千塊一個月，沒想到有兩萬五！辛苦值得了！摳摳加油」、「摳摳加油啊！會繼續支持妳，但別把身體搞壞了！」、「全職還周更超猛，摳摳別太累哦」、「Coco根本是斜槓人生！繼續支持下去啦！」（編輯：張嘉哲）