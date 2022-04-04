他困惑「祖先會投胎」為何還掃墓？網搖頭揭用途：真的要
一年一度的清明節即將在明（5）日到來，許多人也安排好掃墓活動，對華人來說祭祖是一項非常重要的傳統習俗，不過就有一名網友好奇「日子久了，（祖先）應該也去投胎了吧？」因此想知道人過世多久後才不需再掃墓，貼文曝光立即引起熱議，不少人認為，掃墓活動並非字面上意思，而是富含追思、子孫團聚的意義。
該名網友2日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，他表示掃墓這個活動從古至今每年都舉辦，對此相當好奇問：「人過世多久了，才不需要掃他的墓？日子久了，應該也去投胎了吧？」
貼文一出，網友們紛紛認為，「掃墓祭祖=追思」、「其實這是一種寄託，亡者存活在你們內心即使掃不掃墓也是一樣的，若無心掃墓，大魚大肉也是多餘」、「我以為掃墓的精神是一種傳承」、「那是一種孝順吧！表示還有人記得他們」、「應該是說掃墓不是為了逝者，而是為了活著的人對逝者的一種懷念」。
不過，也有網友指出，「其實掃墓就是親人一年找機會團聚寒暄，藉老祖宗名義團聚罷了」、「掃墓是維護、修整祖先墳墓及其環境的祭祖活動，用意在慎終追遠、思念祖先，同時亦能聯絡族人，有子孫團聚的意味」、「對大家族的來說，可能是一年一次的大聚會，藉這機會緬懷先人，順便跟親戚聯絡感情、話家常」。（編輯：賴禹妡）