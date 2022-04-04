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冬天電費暴增「比夏天貴」！苦主狂喊+1　網曝3原因秒懂

▲一名網友在網路上發文，她表示家裡電費30年來都沒超過3000元，沒想到這一期居然飆破4000元，又到處找不到原因。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名網友在網路上發文，她表示家裡電費30年來都沒超過3000元，沒想到這一期居然飆破4000元，又到處找不到原因。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 10:58:40

「越想越不對！」一名網友在網路上發文，她表示家裡電費30年來都沒超過3000元，沒想到這一期居然飆破4000元，又到處找不到原因，讓她相當困擾，對此，有內行人指出電費暴增的3個可能性，分別為電器老化、台電人員抄錯電錶以及疫情期間待在家而影響，提醒原PO可以儘速檢查。 

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該名網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示在這個家住了30幾年，電費不曾超過3000元，沒想到這次收到電費帳單竟要4000多元，詢問台電後，客服透露是今年冬天比較冷所以有開暖爐或是電熱水器比較吃電，不過原PO每年冬天都有開暖爐，「去年跟前年還有開一台除濕機、兩台暖爐，今年只開一台暖爐而已，熱水器也是插電吃瓦斯的」，讓她越想越不對，直呼：「到底哪裡有問題？」 

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲一名網友在網路上發文，她表示家裡電費30年來都沒超過3000元，沒想到這一期居然飆破4000元，又到處找不到原因。（圖／翻攝自爆怨公社）
貼文一出，不少網友也有同感，「我也是這兩期突然飆高，蠻奇怪的」、「我也是這期暴增」、「去年有開暖爐冬天費用才700多，今年冬天沒開1400多」、「這次收到真的變貴了，好傻眼」、「我家也變貴了唉，比夏天還要貴了」、「我這次繳的電費也很貴」、「這一期也暴增500多度以上」、「我們上一期比對起來也多了好幾百」。 

另外，也有人歸納出3個電費飆升的關鍵，分別為電器老化、台電人員抄錯電錶以及疫情期間待在家而影響，「機器老化也會耗電」、「你可以先去核對電錶上度數還有電號是否一致，曾經有聽人說過是抄錶時錯戶，或者是抄的時候看錯」、「老舊家電耗電量會增加許多，可以檢查看看是否已經用了很久，導致越來越耗電」、「可能出現一種情況，那就是抄錶員不慎～多抄了刻度數字了」、「抄錯機會大…我家平均也是3000多，有一期竟然只有50幾元」、「這是過年期間的電費吧，平時上班不在家耗電比較少，若過年期間窩在家，的確用電會增加呀」、「很多人因為疫情在家，或是減少出門，結果增加用電，卻沒有發現」。（編輯：賴禹妡） 

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