王喜PCR「被捅到見紅」為何拒絕止血？內行揭真相看懂了

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王喜透露，雖然後來有機場人員過來關心，但這位女性人員僅提供「一段約三米長，捲成一束的廁紙，說用來止血」，但常識告訴我，拒絕。後來，王喜也發出莊人祥的黑白照表示「莊人祥先生，你好像知道很多，你一定知道捅傷我的那個人是誰，可以告訴我嗎？但我不知道誰是莊人祥」。
而諸多貼文也引爆台灣網友熱議，兩派人馬戰成一團，但也有理性網友透露「王喜拒絕原因就是因為國外的廁所紙跟一般衛生紙有差別，在他們觀念不同，他當然會拒絕啊」、「能體諒衛生紙、廁紙文化不同，但是態度不要這麼傲慢吧」、「文化，和排水系統不一樣，我之前去香港也會不習慣，我們的衛生紙都是通用，沒有分廁紙跟衛生紙那麼細」。
而事實上，在台美籍老師畢靜翰就曾在臉書分享過衛生紙的淵源，指出「像是美國人很嚴厲地再分衛生紙的各種種類，例如toilet paper（衛生紙）、facial tissue或kleenex（擦面擤鼻涕用的衛生紙）、paper towels（紙巾）、paper napkins（餐巾紙）等等，例如衛生紙是廁所專用，但感冒打噴嚏就要用facial tissue，打掃就要用紙巾、而吃飯就是用餐巾紙等等」。
畢靜翰分享經驗說道「上大學的時候，有一天餐巾紙用完了，我就用紙巾代替，結果被旁邊的室友笑了是不是個野蠻人？我想，最忌諱的應該是，把衛生紙拿到餐桌上來用，很多人比較敏感，會聯想到廁所的事情，覺得有影響到胃口，這也不是我個人的想法，我周圍的美國人真的很介意，後來網路上也有看過人在討論」畢靜翰也強調「去別的地方發現他們的習慣跟自己不一樣，先不要找藉口罵他們的行為不合理（因為跟自己不一樣），而是要先從另外一個角度重新看自己一直以來的生活習慣，這樣才是所謂的『國際觀』」。（編輯：張嘉哲）