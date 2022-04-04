王喜PCR被捅到爆血！護理師親自出面打臉 還原現場狀況
港星王喜3日飛來台灣，入境桃園機場時接受醫護人員PCR篩檢，結果卻爆出採檢時，遭到醫護人員按頭導致右鼻孔受傷，當下血流不止，整夜在臉書上發文抨擊該醫護人員，還要疫情指揮中心發言人莊人祥幫忙找出該人，透露當時流血時，該名醫護人員拿「廁紙」給他止血。對此，整型外科醫師王樹偉表示，當時要替他止血的B護理師正好是自己的朋友，但說法和王喜大不相同，兩人的私訊內容也隨之曝光，再度掀起話題。
回顧整起事件，王喜在3日飛來台灣之後，在臉書上爆料「較早前，在台北桃園國際機場B9閘，一名1.5米的女性，全身被白色PPE保護的醫護人員，用右手持棉棒，捅入我右鼻孔，同時用左手按我後腦往前推，我感覺痛楚往後縮，她要我忍耐，再來一次，她說她不會我痛楚，我相信她，然後，她再一次右手捅我鼻孔，左手推我頭往前，造成我右鼻孔流血」，雖然後來有機場人員過來關心，但這位女性人員僅提供「一段約三米長，捲成一束的廁紙，說用來止血」，但常識告訴我，拒絕。
對此，整形外科醫師王樹偉稍早在臉書透露「要替王喜止血的護理師很資深，他私訊詢問當天狀況後，護理師表示因為鼻血通常一下就止住了，遞衛生紙是要給王喜把血擦乾淨，『並不是像王先生說的，護理師給他三米長的廁紙用來止血』，她是出自於關心，讓王先生清潔乾淨，換上乾淨的口罩，因為沾溼的口罩防護力可能會有問題」。
王樹偉提到「其實做鼻腔採檢，是個不容易的工作，要把棉棒伸到鼻腔最後面的鼻咽處做採樣，從鼻孔到鼻咽，大概五公分不到的路徑，並不像珍奶吸管一樣直直寬寬的，例如有鼻中隔彎曲的情況，兩邊鼻內的空間就會不同，再加上鼻黏膜是很脆弱的，乾燥棉棒劃過去，就有可能會磨破微血管，造成出血；會把一支左手放在腦後，是因為做採檢的時候，有些人會不由自主的把頭往後縮，這時候已經在鼻中的棉棒，更容易擦到旁邊的黏膜，固定頭部和把頭往前推，這兩件事情是不一樣的」。（編輯：張嘉哲）