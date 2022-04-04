天降「神秘1物」打中BMW玻璃！車主見真相安靜了：真尷尬
太尷尬了！一名駕駛某日開著BMW汽車行駛在高速公路時，擋風玻璃突然被某樣物品擊中，當下以為是前車亂丟垃圾，還氣得破口大罵，沒想到回家後停好車，才發現車子前端的logo消失了，這才知道原來那塊「垃圾」就是自己愛車的標誌，忍不住苦笑喊：「原來兇手是自己…」
該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示在高速公路行進時突然被一個物品打到擋風玻璃，當下氣得破口大罵，「想說前面的車這麼隨性丟垃圾」，沒想到停好車突然發現，車子前端的logo莫名消失了。
從照片中可見，原PO的車子前方原本應該要有BMW標誌的地方，竟變成黑壓壓的圓形空洞，logo就這樣不翼而飛，這也讓他無奈嘆「停車後才發現原來兇手是自己…」還搞笑直呼：「只好騙人家這叫改車。」
貼文一出，不少網友爆笑留言，「原來是這樣，我前一陣子還在想，我家停車場裏停的那台新X5，為什麼要把標誌塗成黑色，原來是飛走了⋯」、「飛走就算了還打到自己」、「不是你的莫強求」、「海神的話就比較慘」、「可以改貼自己的大頭照」、「你留不住它」、「車子喜歡低調」、「就買兩支奇異筆藍色和白色的自己塗一塗」。（編輯：賴禹妡）