《全明星運動會3》冠軍提前外流？觀眾抓出兇手：不意外
《全明星運動會3》在3日播出最終戰上集，引發廣大討論，由於這次總決賽是採取先行錄影的方式，因而分為上下兩集播出，本週播出的是美式躲避球和足球十二碼PK賽，藍隊與紅隊各贏下一座獎盃，讓比賽依舊有變數，要等到下週播出下集之後才會知道總冠軍隊伍是誰。不過，在上集節目播出之後，官方臉書社團卻掀起「冠軍已經被洩底」的討論。
根據節目規劃，最終戰會分成上下集來播出，3日晚間播出的上集安排美式躲避球、足球十二碼PK賽兩場比賽，下集則會播出五人制棒球、排球來分出勝負，而在上集播出中，籃隊拿下美式躲避球獎盃；紅隊則拿下足球十二碼獎盃，目前比數來到19：21，如果下集最後兩場都是由紅隊勝出的話，將進行加賽射箭來決定總冠軍。
而在上集比賽結束之後，就有網友發現全明星運動會第三季總冠軍已經被洩底，在維基百科上已經有人更新資料，透露由錢薇娟領隊的Dream Blue成功三連霸，讓不少網友驚呼「怎麼已經出來了啊？下週不是才結局」、「維基百科不太意外啦，又不是官方更新的」、「維基百科不準吧，任何人都可以去改，根本不準」、「傻眼，又有人在搞了，這次不應該開放觀眾入場的，如果有人提前暴雷也不意外啊」、「我覺得現場600位觀眾很有可能洩底啊，看之前比排球的樣子，我覺得就是藍隊贏」。
而《NOWnews》記者截稿前至維基百科查詢，發現總冠軍該欄位已經被清空，但回顧過往，知名戲劇《華燈初上》兇手也曾經被提前暴雷或遭到隨意竄改，在當時掀起不少討論，而究竟江宏傑領隊的Red Fire能否反敗為勝，還是依舊由錢薇娟領隊的Dream Blue奪下冠軍，蟬聯三連霸，觀眾們都在期待下週真正的結局來臨！（編輯：張嘉哲）