李光洙再回《RM》？合體金鍾國吐心聲 認了：確實想出演
韓國綜藝節目《Running man》開播距今12年，受到世界各地許多觀眾喜愛，而成員李光洙去年下車時，更是引起大量粉絲淚崩，如今李光洙再度與成員金鐘國合體，兩人談起錄製節目時的趣事，幽默互動又掀起一波討論聲量。
只見在影片開頭，金鐘國一見李光洙進家門，立馬開啟久違的玩笑，堅持將李光洙稱為電影演員，還狂說「你為什麼要去做造型呢？不是來我家都很邋遢嗎？」李光洙也馬上笑喊「從我進來那一刻，看到鐘國哥的表情之後，就感覺哥又要攻擊我了」、「哇，這種咄咄逼人的感覺真是久違啦，好久沒有像這樣透不過氣了！」
兩人也提到李光洙下車《Running man》時的趣事，金鐘國透露，當初一堆網友哭喊「沒有光洙我就不看了」、「節目肯定變得不好看了」，李光洙一聽立馬回「其實那些都是我留的」，讓在場人都笑翻，李光洙也坦承確實會想要再出演《Running man》，且對於沒有和「撞臉」自己的排球選手金軟景一起拍攝，感到相當可惜。
影片中，李光洙宣傳了4月底即將上檔的新劇《殺人者的購物目錄》，他在裡頭飾演超市老闆的兒子，記憶力異於常人的優秀，藉此協助調查村子裡發生的謀殺案，而金鐘國在一旁笑喊「可以當作《Running man》的拓展版，不過其他成員都躲了起來，想像成是光洙的單人特輯」，讓光洙聽了傻眼，兩人的互動引來347萬次觀看數，許多粉絲也瘋狂敲碗「拜託往光洙回歸吧」、「希望能再度看到兩位合體」。（編輯：賴禹妡）