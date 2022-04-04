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沾美西餐廳再漲！中午吃到飽破1000元　網嘆從690元吃起

▲位於台北市仁愛路圓環70年歷史的老字號沾美西餐廳，中午供應歐式自助餐Buffet，從冷盤前菜沙拉、生魚片壽司、熱菜、海鮮、爐烤牛排到甜點，以精準品項、真實美味的好口碑，在饕客心中佔有一席之地。受通膨影響已正式宣告，「因物價波動，為反應成本」，將自5/1起，中午歐式自助餐由「920元調漲至1000元」，正式突破千元大關，漲幅超過8％。（圖／讀者王小姐提供）
▲位於台北市仁愛路圓環70年歷史的老字號沾美西餐廳，中午供應歐式自助餐Buffet，從冷盤前菜沙拉、生魚片壽司、熱菜、海鮮、爐烤牛排到甜點，以精準品項、真實美味的好口碑，在饕客心中佔有一席之地。受通膨影響已正式宣告，「因物價波動，為反應成本」，將自5/1起，中午歐式自助餐由「920元調漲至1000元」，正式突破千元大關，漲幅超過8％。（圖／讀者王小姐提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-04 13:52:54

擁有70年歷史的老字號沾美西餐廳，位於台北市仁愛路圓環，中午供應歐式自助餐Buffet，晚上提供正式西餐料理。雖然不若近年當紅吃到飽，崇尚一眼看不完的華麗豐盛餐檯，但大方擺滿冷盤前菜沙拉、生魚片壽司、熱菜、海鮮、爐烤牛排到甜點，以精準品項、真實美味的好口碑，仍在用餐時間一位難求，在饕客心中佔有一席之地。沒想到殘酷的通膨還沒停！沾美西餐廳已正式宣告，「因物價波動，為反應成本」，將自5/1起，中午歐式自助餐由「920元調漲至1000元」，正式突破千元大關，漲幅超過8％。

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以西式排餐尤其牛排打響知名度的沾美西餐廳，堪稱台灣最早供應Buffet自助餐形式的餐廳，加上數十年如一日走精緻路線，不少客人都是忠實老主顧。一走進店內，早期復古華美的裝潢都沒變，親切資深的服務人員也帶有滿滿人情味，最重要的餐點更是一如繼往美味。

▲沾美西餐廳的牛排是饕客百吃不膩的美味。（圖／讀者楊小姐提供）
▲沾美西餐廳的牛排是饕客百吃不膩的美味。（圖／讀者楊小姐提供）
從冷盤鴨肝前菜沙拉、生魚片壽司、熱菜、海鮮、爐烤牛排到甜點一應俱全，晚餐時段要價千元的牛排，在中午Buffet隨點現切爐烤、大方任你吃，更不用說常見蜜汁火腿、德國豬腳、羊排和烤蝦，甚至能遇上螃蟹、牡蠣也都無限吃到飽。

沾美西餐廳自去年2021/5/1從860元調漲至920元後；時隔一年再度「因物價波動，為反應成本」，將自2022/5/1起，中午歐式自助餐由「920元調漲至1000元」，正式突破千元大關，漲幅超過8％。

▲沾美堪稱是台灣最早供應Buffet自助餐形式的西餐廳。（圖／讀者王小姐提供）
▲沾美堪稱是台灣最早供應Buffet自助餐形式的西餐廳。（圖／讀者王小姐提供）
翻閱官方粉專，沾美過去每次調漲，都提早整整一個月發出公告，這次也不例外於3/31便貼出漲價消息，引來不少鐵粉支持「雖說漲價了，比較其他，仍然物超所值！還是最喜歡沾美！😁😁❤️❤️❤️」、「漲價前一個月提前通知，表示老闆水平很不錯」。也有網友感嘆「終於還是到了1000元了😢 第一次吃是690呢」、「越來越痛苦了」。


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