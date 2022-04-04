東港遇「那個魚」！行家曝真面目 加碼神吃法：入口即化
魚類富含豐富的蛋白質及營養，是許多人家中必備的菜餚之一，對此就有網友表示，他在東港看到一種魚叫做「那個魚」，讓他好奇問「這到底是什麼魚？」貼文一出，立馬有老饕認出是小鰭鐮齒魚，並嗨喊：「這個沾粉炸，灑胡椒鹽好吃！」
該名網友昨（3）日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，他表示在逛東港魚市場時，看到魚販正在賣「那個魚」，價錢還是100元，莫名的名稱也讓他好奇問：「這到底是什麼魚？」
貼文一出，網友紛紛打趣留言，「啊就那個啊」、「不是跟你說那個了嗎」、「就是那個魚」、「就是～魚那個」、「就跟你說是那個魚，還問」、「哪個魚你不知道喔」、「那個魚的名字就叫做那個魚」、「那個魚到底是叫什麼魚啦～好煩啊」。
事實上，台灣俗稱的「那個魚」，學名為短臂龍頭魚或小鰭鐮齒魚，主要產於屏東東港海域，名稱由來是早期魚販和民眾都叫不出牠的名字，只好用手指「我要那個」、「那個多少錢」，因此久了就習慣稱為「那個魚」。
還有內行網友分享吃法，通常都用來油炸或煮湯，「炸酥酥的超好吃」、「這個沾粉炸，灑胡椒鹽好吃」、「用炸的超級好吃」、「整隻魚去炸，像豆腐，很好吃」、「炸起來入口即化」、「炸的或煮麵線湯，好吃」、「炸酥酥超軟嫩好吃的」。（編輯：賴禹妡）