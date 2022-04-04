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小資女被詐騙三十萬！「黑暗話術」公開　網直呼可惡

▲小資女被詐騙三十萬，公開被騙的黑暗話術，網友直呼太可惡。（示意圖／pixabay）
▲小資女被詐騙三十萬，公開被騙的黑暗話術，網友直呼太可惡。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-04 15:29:34

現今詐騙手段日新月異，大家除了謹記「反詐騙諮詢專線165」外，也要在日常生活中多加小心。就有名女網友，近期被聲稱是知名連鎖速食店的會計聯絡，前前後後共匯出三十萬給對方，後來才得知該名會計其實是詐騙集團，使她後悔莫及，將經歷發上網路後引得許多民眾的同情，也希望她能走日追回這筆錢。

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原PO於PTT發文，表示自己被詐騙集團騙走了將近三十萬元。當時她接到一通電話，對方聲稱自己是某知名速食店的會計，因為不小心帳本輸錯而多扣信用卡，要求原PO自行向銀行客服取消款項，以免損失。

將著原PO接到第二通自稱銀行客服專員的電話，先是有模有樣地核對身分，接著請她將錢匯款到一些帳戶，最後表示她操作錯誤，必須到ATM領現金再存至其他帳戶，原PO便依循指示，前前後後共匯出將近三十萬元。

▲每張鈔票上都有不同的流水編號。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲原PO因為詐騙集團的話術，前前後後被騙走30萬元。（示意圖／記者鍾怡婷攝）
原PO表示擁有一間房一直是她的夢想，省吃儉用存到的三十幾算卻在一夕之間蒸發，對目前的狀況毫無辦法，心情極差，她表示「我真的不知道自己該怎麼辦…  但還是好難過好難過，覺得努力的這一段時間全部都沒了….」。

網友見文感同深受，紛紛留言安慰「拍拍 家人也差點被詐騙 真的很惡質」、「只能祝你好運了，如果沒拿回來也是學到一次教訓」、「我去年股票本金130賠掉40你有沒有好過一點」、「不管怎麼樣要堅強，錢再賺就有，不要想不開，加油喔」。 （編輯：李惠婷） 

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