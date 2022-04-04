白羊新月後「升遷加薪」機率高嗎？超準占卜抽一張牌就知

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A、火焰白羊
B、背影與月亮倒影
C、擺弄玩具的小女孩
D、打坐僧侶
答案A、火焰白羊
選到這張神秘圖卡，代表白羊新月之後你有機會升遷加薪。你的辦事效率很高，能精準的規劃自己的工作排程，加上個性老實丶做事很有責任感，你的能力與才華早就被領導看在眼裡了，因此領導很放心能將一些重要的案子交到你手上。因此最近也許你會感覺自己承擔的責任變多了壓力有點大，但這對你來說是個好現象，畢竟責任越重大，代表你越被公司看重，更能從中學習到不同的事物。白羊新月之後你一定會看見成果與收穫。天然的天河石，幫助增強自信，達成願望。
答案B、背影與月亮倒影
選到這張神秘圖卡，代表白羊新月之後你有機會升遷加薪。白羊新月之後你的運氣可以說是銳不可擋，最近你會遇到事業上的貴人，在你遇到任何困難的時候都能巧妙地化解，讓你的運勢無往不利，這也預示著你將在事業方面更上一層樓。對方也許是你的大客戶，或是頂頭上司，這個貴人會給你往上爬的機會，他對你的印像很不錯。建議你，現在開始多留意身邊出現的人，並多多交友累積人脈，你能從中得到意想不到的收穫。天然的黃水晶又名「商人之石」，主偏財，能旺正財及偏財，以收聚財之效。
答案C、擺弄玩具的小女孩
選到這張神秘圖卡，代表白羊新月之後你可能沒有升遷加薪的機會。近期你的身邊都是小人，無論是工作上還是生活中，總會有不如意的事發生。雖然你做人坦蕩，不會去做什麼偷雞摸狗的事，但那些小人還是會亂嚼舌根，暗中破壞你在領導眼中的形象，甚至會默默地在背後捅你一刀，甩鍋讓你背，讓你難有表現的機會。建議你，白羊新月之後低調處事能平安度過這個小人當道的局面。白羊新月之後是你養精蓄銳的最佳時機。黑鈦晶狐仙手鍊能趨吉避凶，去除小人、負能量。
答案D、打坐僧侶
選到這張神秘圖卡，代表白羊新月之後你可能沒有升遷加薪的機會，甚至連工作感覺上都不穩定。最近的你心情不美麗，面對工作有點心不在焉，也許是生活上發生了什麼狀況，需要你多一分心力去解決，也可能是你對目前這份工作沒有熱情，最近在醞釀跳槽。總之，白羊新月之後你無心經營工作，因此升遷加薪自然離你很遙遠。現在的你，需要想清楚自己未來的道路該怎麼走，或許憑藉著自己的手藝，在街邊擺個小攤子，會開啟你的事業第二春。趁這個期間來一趟小旅行，好好放空自己的小腦袋吧。天然的黑曜石，幫助擋煞、排除負能量。（編輯：賴禹妡）
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