菜單上放台灣國旗遭一星負評！紐西蘭咖啡館：沒打算換掉
位在紐西蘭奧克蘭（Auckland）的一間咖啡館「Cosmo Coffee」，近日，老闆則向當地媒體透露，因為在菜單上的三明治旁加入台灣國旗，結果被顧客給予Google一顆星的負評，並提及「一個中國」的政策，引起外界關注。
據紐西蘭廣播電台《RNZ》3日報導，Cosmo Coffee的老闆派克（Jason Park）表示，他店內招牌菜是主打異國風味的三明治，為了方便民眾挑選辨別，菜單還特別在旁邊附上各個國家的國旗，包含台灣、南韓、義大利、越南、中國、美國等等。
報導指出，一位女性顧客就在Google地圖評論上，給予這間咖啡館一星負評，並提到放上台灣國旗的舉動，令她感到不舒服，更在內容提到「一個中國」的政策，但評論刪除後，店家又一口氣收到8則一星負評，而且全部來自新帳號，內容隻字未提，即便老闆進一步詢問，都沒獲得任何回應。
派克表示，這件事情讓他難以置信，但他絕無冒犯意味，並強調沒有打算要撤掉國旗的圖示，「咖啡館菜單的靈感，來自多個不同的文化，我們做出這個決定，是為了滿足奧克蘭的多元文化客群」、「只是在Google上搜尋台灣國旗，並加入辨別為目的圖示，和『一個中國』政策沒有關係」。
對此，紐西蘭餐廳協會執行長比杜瓦（Marisa Bidois）則指出，刻意造假的評論，很可能為餐飲業者帶來破壞性的影響，尤其是在疫情期間「面臨極其艱困的時候」。
台灣駐奧克蘭台北經濟文化辦事處也回應，中華民國台灣是主權獨立國家，不隸屬於中華人民共和國。處長陳詠韶更表示，中國在國際社會上一直對台灣施加不當壓力，「現在連美味的三明治都無法倖免」。（編輯：詹鎰睿）