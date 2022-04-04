7-11「童年飲料」被撞見！女開冰箱愣：復活了 眾人嗨爆
便利超商成為時下不少人每天必去的商家之一，往往都會推出限時聯名品項，也因為消費模式不同，些許產品陸續消失停賣、減少販售門市等等，例如7-11的「思樂冰」就是其經典。而近日，就有網友分享去逛7-11時，意外撞見當時童年的「神級飲料」，發現冰箱內重新擺出販售，引發廣大討論。
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「昨天在7-11冰箱看到可口可樂的香草口味重出江湖啦！我還記得是2005那年停賣的，終於又回歸，明明很好喝，但好像那時候很多人不喜歡，之前只能去家樂福買300ml進口的，現在7-11有600ml的太棒啦！現在還有做特價呢！」
貼文一出，網友紛紛回應「香草口味的好懷念！」、「我兒子去馬來西亞喝過後就念念不忘的口味，等等來去買」、「終於復刻回來了！」、「台灣終於也能喝到香草可樂了，好棒」、「這個超好喝，謝謝分享」、「真的復活！我那天開冰箱也嚇到」、「以前還有櫻桃的勒，但我還是最愛香草」、「香草口味好好喝，最近家樂福都沒看到有在賣」、「之前要買都上網訂購，一瓶還賣比較貴呢，終於超商也有了！」
而《NOWnews》記者也實際前往超商冰箱查看，確實販售可口可樂的地方真的多出一款「香草口味」，外圍的包裝紙並非經典的紅色，而是淺奶茶色的樣子，詢問店員後表示確實是重新上架販售。事實上，這款可口可樂香草口味的產品曾經就在台灣販售過，但過去因為銷售成績不佳因此停賣，如今又復刻成功，復活上架，讓小時候喝過的民眾又能重新回味！（編輯：張嘉哲）