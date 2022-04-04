台灣「零食祖先」是它！嬤狂賣60年交棒孫女 販售點曝光
台灣不只小吃眾多，零食類的食品也是琳瑯滿目，往往去大賣場或超市，都會大量補貨，而不同口味及種類各自都有愛好者，但往往我們都只吃到工廠量產的包裝餅乾，其實在鄉野路邊也經常有一些耐人尋味的零嘴販售至今，手藝都快失傳了，可以說是相當珍貴。近日，就有網友分享自己在路邊看到一攤獨特的餐車，結果靠近一看直呼「真的是在吃回憶」，貼文引發熱議。
原PO在Tik Tok貼文指出「姊吃的真是一種回憶，這種手工炭烤青豆很天然，完全沒有添加任何東西，我敢說台灣炭烤青豆只剩下這個阿嬤在賣，阿嬤從10幾歲賣到70幾歲了！以前中部有個阿伯，現在剩下基隆了，便宜又好吃，喜歡胡椒的可以請老闆加，越吃越香，吃過的朋友一起來分享一下感覺吧！」
貼文一出，網友紛紛回應「這是啥啊....第一次看到」、「烤青豆？是那個一包一包那個青豆嗎？原來還有這種做法」、「吃起來是什麼口感啊」、「我還真的是沒看過」、「真的第一次看到，台灣零食界的祖先？」、「第一次看到這種零嘴」、「我爸都說那是放屁豆，買來下酒好吃」、「這個都要絕跡了這個好吃」、「這個很好吃！現在真的超少」、「這個好吃，以前的零食某些比現在的好吃」。
而也有不少基隆在地人透露「阿嬤已經交棒孫女了啦XD平常在基隆廟口，偶爾會在基隆頂呱呱門口喔」、「基隆炭烤青豆仁，每回去基隆都會買，現在都擺在頂呱呱門口，阿嬤傳給孫女了，希望繼續傳承下去」、「現在都是孫女出來擺攤了XD上次還請我吃隔壁的麵包，人很好」、「都是小姐姐在顧攤，上次收攤，小姐姐還請我吃隔壁的麵包」。（編輯：張嘉哲）