YT頻道「觸電網」遭檢舉下架！忍痛斷12年心血　影迷不捨

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他指控，該影業曾一次檢舉他們50多條電影預告片，導致YT頻道差點下架，「後來我選擇忍氣吞聲公開道歉了事，至此我們再也沒有上傳過XX影業的預告片」，從那次之後，就和該影業不相往來，且也無任何評論。
無奈的是，該影業仍故技重施，把之前和「觸電網」合作的影片全數檢舉下架，才會導致「觸電網」YT頻道報銷，「十多年的辛勞成千上萬支的預告片全都付之一炬」。
最後，站長無奈吐露「我想我可能已經沒有心力再重新來過，人生也沒有這麼多個20年可以揮霍～」似乎忍痛接受被檢舉下架的事實。
消息曝光後，大家滿是不捨「從我還是大學生看到現在，已經三十多了，辛苦了」、「以前都是從你的網頁看一些預告片挑選那些要去電影院看」、「印象很深的學生時代都靠觸電網提供的資訊了解電影消息，很感謝很替你不捨」、「看了好久的電影分析誒～謝謝版主帶來的回憶」。
但面對網友質疑，只是拿別人的預告片來做翻譯、二創，甚至開營利等等。觸電網則解釋，「所有上傳的預告都獲得授權」唯獨和該影業合作的預告片，在發生事情後就沒有再上傳。
也有人建議，只要拿出版權證明，應該就能向YT申訴看看，但觸電網則回應，「頻道整個不見，要申訴也有點麻煩」。（編輯：詹鎰睿）