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好市多排免費試飲！男嫌棄杏仁茶不喝　員工神回電翻全場

▲好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場，且商場內時不時會開放試吃活動，藉此提升民眾購買意願。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場，且商場內時不時會開放試吃活動，藉此提升民眾購買意願。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 13:39:02

好市多（Costco）內販賣的產品多元，成為不少人購物補足物資的首選商場，且商場內時不時會開放試吃活動，藉此提升民眾購買意願，近日有網友就分享，自己遇到「杏仁茶」的試飲，但自己卻超怕杏仁味，向試飲阿姨拒絕後，沒想到對方卻一連串科普杏仁知識，眾人看完紛紛驚呼「長知識了」。

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原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，「在好市多看到有產品試飲，就跟鄉民湊上去看熱鬧，結果是我生平最討厭的『杏仁』就趕快閃開，超怕聞到杏仁味趕快跟試飲阿姨說我不敢喝杏仁」。

不料下一秒，試飲阿姨竟回覆「這個杏仁不是那個杏仁啦！」另原PO相當疑惑，對方接著又解釋，「杏仁茶的杏仁」跟「杏仁果飲的杏仁」是不一樣的東西，試喝的杏仁果飲，裡面杏仁屬於「堅果」，並非真的杏仁。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲內行網友解釋，杏桃的果仁（上）和一般吃的杏仁堅果（下），是不一樣的東西。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，1天內已近5000人按讚，網友紛紛留言「好像真的不一樣，可以試喝看看」、「要當好市多員工不簡單啊哈哈」、「哇長知識了，我也超怕杏仁茶的味道」、「太饒舌了吧」、「天阿，阿姨超認真」、「你和阿姨都好棒，讓我們長知識了」、「管它什麼仁，有試喝就忍不住排隊」。

此外，也有專業網友留言回覆「一個是北杏一個是南杏，味道真的差很多，杏仁茶是有嗆鼻味的，杏仁奶則是有堅果香」、「試喝的那個是扁桃仁，翻成杏仁好像是古老的錯誤」、「杏仁茶的杏仁是南北杏，也就是杏桃的果仁；植物奶的杏仁是一般我們吃的堅果」、「換成英文比較好懂，apricot kernel drink是橡樹的果仁（南杏）飲品（夜市配油條的杏仁茶），almond milk是杏仁奶（堅果杏仁）」、「這種喝起來就像豆奶，比較不會有讓人討厭的味道」。

此外，衛福部建議每人每日應攝取約15公克左右的堅果類，對人體健康有益；因此杏仁、扁桃仁，都是很健康的堅果，但購買時要注意，是否有過度加工、調味，讓堅果失去天然的營養本質。（編輯：張志浩）

▲部分網友回應和專業解析。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）
▲部分網友回應和專業解析。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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