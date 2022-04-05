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賣家包裹「兒童節」必到貨！她苦等落空氣炸　真相尷尬了

▲網路購物帶給人們極大的方便，但有網友分享，自己訂了兒童節禮物，賣家承諾4月4日前會到貨，不料她卻怎麼等都等不到貨。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲網路購物帶給人們極大的方便，但有網友分享，自己訂了兒童節禮物，賣家承諾4月4日前會到貨，不料她卻怎麼等都等不到貨。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 15:15:50

網路購物的消費模式帶給人們極大的方便，不只省去到實體店面的過程，甚至也能買到海外商品，不過有網友分享，自己透過購物平台訂了一份兒童節禮物，賣家也承諾4月4日前會到貨，不料她卻怎麼等都等不到貨，忍不住和賣家溝通後，才知道是一場烏龍。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「只是想買個兒童節禮物，也可以遇到這麼搞笑的事！」隨後附上自己和賣家的對話內容，圖中可見，原PO在3月22日向賣家確認「請問兒童節前收的到嗎」，對方則回覆，超商海運的話，大約16天能收到，並強調到貨不用一個月的時間，兒童節一定能收到。

但一直到兒童節前夕，原PO始終未收到商品，她連忙再次詢問「不是說明天前能收到嗎？」不料賣家竟回覆「您說的兒童節是明天？」細問原因後才得知，原來賣家所在地為中國大陸，而對岸兒童節日期為6月1日，賣家才會一再強調可以及時到貨，事後原PO好氣又好笑的表示「以後買大陸貨前，記得先了解他們的節日」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲賣家向原PO承諾，購買商品在兒童節前一定能到貨。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言「太搞笑了啦…怎麼從頭到尾都沒想到以日前做確認呢」、「直接講日期比較保險啦」、「就像父親節一樣，台灣是8月8日，但其它地方不是」、「我會先問才下單，不會下單了才問耶」、「3/22就回答你，可以不用一個月，那時候應該就要有警覺了」。

此外，也有不少人表示，原PO選海運本來就不可能趕得上兒童節，「應該要選空運比較有機會」、「人家都說了海運16天，3/22+16天，怎麼算都超過4/4，自己要注意」、「海運比較久，海運等1個月都有可能，買海外的千萬不要選海運的」、「海關跟船運時間不是他們能控制，說16天大概是最快，別忘了還有台灣宅配天數自己也要加上」。

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲由於兩國家兒童節時間不同，才導致這場網購烏龍發生。（圖／翻攝自爆廢公社）
至於兒童節日期，據了解，1954年起，6月1日被定為保護兒童國際日，用以保護兒童權益及兒童的學習權利、終結童工日後6月1日也被國際間許多國家視為兒童節，而台灣的4月4日則是1931年「中華慈幼協濟會」提議獲准而定，執得注意的是，香港在民間約定俗成下，也將兒童節的日期訂為4月4日，與台灣相同。（編輯：張志浩）

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