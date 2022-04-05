本土疫情持續延燒，5日中央流行疫情指揮中心，宣布新增216例本土案例，其中花蓮新增10例確診個案。花蓮縣府召開記者會，並公布疫調足跡，共有13張海量足跡圖，地點包括花蓮車站、慈濟大學、慈濟醫院、牛排館、麥當勞等等。 我是廣告 請繼續往下閱讀 提醒民眾如有足跡重疊，請儘速快篩或利用社區快篩站，外出務必配戴口罩，保持安全社交距離。（編輯：林盈君）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）▲花蓮今+10！13張爆海量足跡曝光：慈濟大學、麥當勞入列。（圖／花蓮縣政府）※【NOWnews 今日新聞】提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。 收假日激增216例！基隆、新北群聚佔大宗 重要群聚看這日+216！陳時中：未到高峰期 連假大爆發觀察到「這天」若確診案例太多會啟動「在家隔離」？陳時中曝關鍵數字