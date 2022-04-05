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月入40萬仍租屋！他曝「親身經驗」勸年輕人：真的不要買

▲原PO用自身經驗勸年輕人，租屋比買房好太多。（示意圖／翻攝pixabay）
▲原PO用自身經驗勸年輕人，租屋比買房好太多。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 15:52:13

房價逐年攀升，不少年輕人苦嘆「買不起」，但有一位月入40萬的網友，卻分享「自身的經驗」，直言買房子就是被當盤子，建議年輕人租屋就好，該貼文引發熱烈討論。

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▲單身族即使有百萬年薪，若要在北市買房，可能仍只能選擇套房物件。（圖／NOWnews資料照片
▲原PO認為房價太高，不需要把辛苦錢拿去買房。（圖／NOWnews資料照片）
原PO在PTT分享，「目前租去年才蓋好的新房，月租加管理費35000有找，當時房東買預售屋的時候，大概1200萬，後來遇到科技業大爆發，炒房猖獗，這間已經現值2000萬了，房東躺著賺800萬。但我住了幾個月之後，發現生活機能超差」。

他無奈表示，「租屋處大眾運輸超爛出門只能開車騎車，路小條開車出門常塞車，沒什麼人行道，買個便當貴就算了還要排隊排很久，空氣和自來水常有異味，然後才住幾個月房子已經開始出現一些小問題了」。

房價高但環境機能差，讓他直言「我真的想不通為什麼會有凱子接盤，等於把辛苦錢送給房蟲，然後住這麼爛的地方」。他進一步分析「我月入40幾萬，資產一千多萬，也不是買不起，但叫我當凱子真的無法，查了一下兩年前附近差不多條件房子的房租，現在頂多貴個1000-2000元，相較於房價還是親民多」。

而根據自身經驗原PO的結論為，「年輕人為了工作要住房價貴的區域又買不起怎麼辦？真的租房就好不用當凱子，人生苦短，何必把辛苦錢都送別人」。

但不少網友認為，「月入40幾萬還租1200萬的房子幫忙繳房貸，你現在就是盤子啊」、「不願意當盤子然後願意幫人付3萬多的房貸？」、「房東：跪謝你」、「現實是薪水比你低的搶著買，你真以為你很聰明？」

也有人認同不買房理論，「月入40當然選擇租屋啊，隨時可以換地方」、「想清楚就好，沒有非買不可」、「這是很好的，我其實也沒覺得有一定要買」、「月入40w，當然有權利不買房」、「支持你，房地產遲早崩盤」、「人生不是只有房子，有錢還怕沒地方住？」。（編輯：鍾怡婷）

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