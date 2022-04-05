吳夢夢是台灣第一女優？AV導演「4大劣勢」打槍：她才是

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圤智雨接著祭出她心目中的名單，並分別以「曝光度」、「銷量」、「最早接受媒體訪問」以及「最犧牲的女優」來評比，分別是孟若羽、娃娃、吳夢夢、苡若。至於吳夢夢是否為台灣第一？圤智雨則列出4個條件來一一比較。
首先是吳夢夢「不夠漂亮」，他解釋，事實來看真的不夠漂亮，不夠精緻的臉孔，一定不是醜，但沒有達到漂亮的標準，並點出其他女優來說明，「娃娃有再進化，胸型變好看，牙齒去貼片或是皮膚變好，這些她是在為了觀眾努力的，又或是我講孟若羽來說好了，她從本來的體重也降了很多，都是為了觀眾，就這點來講吳夢夢也許有努力，但是跟上兩位比，不夠喔」。
第二是「另一半」，由於吳夢夢堅持是和男友拍攝，這讓圤智雨坦言，「業內都知道，只要是跟男友一起演的，銷量與片商角度一定都會越來越差…當普遍度不夠高的狀況，怎麼演都是差不多的，少了男主角的互動，妳跟我說第一，我覺得太早了」。
第三是「曝光度」，圤智雨直言，其實吳夢夢的曝光度，比起孟若羽而言不算高，但要撐起台灣第一的話，「最少她先上過三輪的節目再來說吧！」。
最後是「演技」，圤智雨則委婉表示，「不好意思，台灣AV女優的演技我只服娃娃，該有的身材或是表現，娃娃都有進化，如果從時間點來看，娃娃她才是當代最早的女優，鏡頭怎麼帶，觀眾要看甚麼她都知道」。
值得一提的是，吳夢夢也在底下回應，並謝謝圤導的評論，她說道，無論在外在還是演技部分，她都還是有相當大的進步空間，男優的固定造成的題材貧乏，讓觀眾看膩也無可避免。
但她強調「現役台灣第一AV女優是我的目標，也是你所提的女優們所想要成為的，我會繼續進步，也會不斷的努力，可能成長的幅度到最後，也沒辦法獲得大家的認同，但至少比起過去的自己我無愧於心，一起加油吧！」。
得知吳夢夢來留言後，圤智雨也打了個招呼，小小聊了一下，也讓網友們紛紛大讚吳夢夢「這高度給推」、「出乎我意料的回覆耶！不錯唷支持」、「這情商，推」。（編輯：詹鎰睿）