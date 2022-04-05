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吳夢夢是台灣第一女優？AV導演「4大劣勢」打槍：她才是

▲吳夢夢並非台灣第一女優？AV導演圤智雨則分析認為，這稱號另有其人。（圖／翻攝吳夢夢FB）
▲吳夢夢並非台灣第一女優？AV導演圤智雨則分析認為，這稱號另有其人。（圖／翻攝吳夢夢FB）

編輯中心/綜合報導

2022-04-05 16:42:122022-04-05 16:44:22

台灣知名AV女優吳夢夢，日前接受BBC中文網專訪，更被封上「台灣第一女優」頭銜，引發熱議。對此，譽有「網紅推手」的AV導演圤智雨則不認同，並分析4大劣勢，直言台灣第一女優另有其人。

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圤智雨4日臉書發文表示，「台灣第一」對吳夢夢來說，太過沉重、壓力太大，雖然吳夢夢可能是最懂社群互動的女優，因為有在玩PTT，也可以是台灣第一個比較公開訪問的女優，但他卻覺得「台灣第一女優另有其人。」

圤智雨接著祭出她心目中的名單，並分別以「曝光度」、「銷量」、「最早接受媒體訪問」以及「最犧牲的女優」來評比，分別是孟若羽、娃娃、吳夢夢、苡若。至於吳夢夢是否為台灣第一？圤智雨則列出4個條件來一一比較。

▲ 孟若羽深獲粉絲喜愛。(圖/記者林調遜攝)
▲ 孟若羽在圤智雨的安排下，成功在鄧佳華成人片事件中，享有最高的媒體曝光度。（圖／記者林調遜攝）
首先是吳夢夢「不夠漂亮」，他解釋，事實來看真的不夠漂亮，不夠精緻的臉孔，一定不是醜，但沒有達到漂亮的標準，並點出其他女優來說明，「娃娃有再進化，胸型變好看，牙齒去貼片或是皮膚變好，這些她是在為了觀眾努力的，又或是我講孟若羽來說好了，她從本來的體重也降了很多，都是為了觀眾，就這點來講吳夢夢也許有努力，但是跟上兩位比，不夠喔」。

第二是「另一半」，由於吳夢夢堅持是和男友拍攝，這讓圤智雨坦言，「業內都知道，只要是跟男友一起演的，銷量與片商角度一定都會越來越差…當普遍度不夠高的狀況，怎麼演都是差不多的，少了男主角的互動，妳跟我說第一，我覺得太早了」。

第三是「曝光度」，圤智雨直言，其實吳夢夢的曝光度，比起孟若羽而言不算高，但要撐起台灣第一的話，「最少她先上過三輪的節目再來說吧！」。

最後是「演技」，圤智雨則委婉表示，「不好意思，台灣AV女優的演技我只服娃娃，該有的身材或是表現，娃娃都有進化，如果從時間點來看，娃娃她才是當代最早的女優，鏡頭怎麼帶，觀眾要看甚麼她都知道」。

值得一提的是，吳夢夢也在底下回應，並謝謝圤導的評論，她說道，無論在外在還是演技部分，她都還是有相當大的進步空間，男優的固定造成的題材貧乏，讓觀眾看膩也無可避免。

但她強調「現役台灣第一AV女優是我的目標，也是你所提的女優們所想要成為的，我會繼續進步，也會不斷的努力，可能成長的幅度到最後，也沒辦法獲得大家的認同，但至少比起過去的自己我無愧於心，一起加油吧！」。

得知吳夢夢來留言後，圤智雨也打了個招呼，小小聊了一下，也讓網友們紛紛大讚吳夢夢「這高度給推」、「出乎我意料的回覆耶！不錯唷支持」、「這情商，推」。（編輯：詹鎰睿）

▲圤智雨認為，娃娃比起吳夢夢，更有資格是台灣第一女優。（圖／翻攝圤智雨臉書）
▲圤智雨認為，娃娃比起吳夢夢，更有資格是台灣第一女優。（圖／翻攝圤智雨臉書）

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